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Estabilizado el incendio agrícola de Talavera, en Lleida, tras quemar 60 hectáreas

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Barcelona, 18 jun (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña dieron por estabilizado anoche el incendio de vegetación agrícola de Talavera (Segarra), tras calcinar unas 60 hectáreas, la mayor parte de cereal sin segar, el 90% de la extensión quemada, y el resto, de masa forestal, según los datos iniciales de los Agentes Rurales.

Tras iniciarse a las 18.22 horas de ayer, el fuego se dio por estabilizado a las 21.58 horas y a las 22.15 horas se levantaron las órdenes de confinamiento emitidas a las 19 horas para los núcleos de Pallerols, Sant Antolí i Vilanova, Briançó y Els Hostalets, de los términos municipales de Talavera y Ribera d'Ondara.

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Durante la noche han permanecido trabajando en el lugar un total de 16 dotaciones de agua y mando.

Debido a la velocidad de propagación de las llamas, que llegaron a alcanzar puntas de 2 kilómetros por hora, inicialmente se optó por desplegar de forma simultánea 13 dotaciones aéreas. En total, trabajaron para combatir el incendio más de 70 dotaciones de extinción terrestres y aéreas y más de 200 bomberos.

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A los trabajos de extinción con medios terrestres y aéreos se sumaron vehículos agrícolas y trabajos con herramientas manuales de los Equipos de Prevención Activa Forestal (EPAF) y el personal auxiliar forestal (AOF).

El incendio se acercó a los núcleos de Pallerols, en Talavera, y Sant Antolí, en Ribera d'Ondara, y fue necesario aplicar maniobras defensivas para contener las llamas.

Efectivos del Cuerpo de Agentes Rurales trabajan en la investigación de las causas del fuego.

El teléfono de emergencias 112 recibió hasta las 21:30 horas un total de 59 llamadas relacionadas con el incendio de Talavera.

Por su parte, Protección Civil de la Generalitat activó en fase de alerta el Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales de Catalunya (INFOCAT).

Desde el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) se envió un Es-Alert a los móviles para pedir el confinamiento de la población de Talavera y Ribera d'Ondara, en concreto de los núcleos de Pallerols, Sant Antolí i Vilanova, Briançó y Els Hostalets. La alerta pedía cerrar puertas y ventanas y, en caso de emergencia, llamar al 112.

Protección Civil ha hecho un llamamiento a la prudencia este jueves, dado que se prevé que 64 municipios de 10 comarcas estén en nivel 3 del Plan Alfa por peligro muy alto de incendio. EFE.

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