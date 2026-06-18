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Luis Díaz presentía que tendría una actuación histórica con Colombia

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México, 17 jun (EFE).- Luis Díaz, delantero de la selección colombiana, aseveró este miércoles que desde antes del inicio del juego ante Uzbekistán presentía que tendría una actuación histórica, la misma que firmó con un gol y una asistencia en el triunfo por 3-1 de su equipo.

"Desde el calentamiento estaba que lloraba, sentía algo especial. Se me vinieron cosas del pasado porque luchó por estos momentos. Cumplí el sueño que tenía de pequeño con mi selección, por mí país y que más bonito que cumplir con un gol y una asistencia", aseguró el artillero.

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Díaz, de 29 años, tuvo una noche redonda en su debut mundialista que compartió con sus compañeros, a los que dio todo el mérito por la designación de 'Mejor Jugador del Partido' que recibió.

"Nada de eso sería posible sin cada uno de mis compañeros. Somos un grupo muy unido, muy fuerte que iremos mejorando partido a partido", apuntó.

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El delantero del Bayern Múnich de la Bundesliga, destacó la madurez de su equipo para reaccionar al empate del rival para terminar con una victoria contundente.

"Debemos tener más paciencia. Sabíamos que enfrentaríamos a un rival muy duro, ya esperábamos el partido así. Como era el primer partido quieres hacer las cosas bien y de repente no te sale todo, pero al final controlamos, conseguimos recuperar la ventaja y anotar el tercero hacia el final", subrayó.

Gustavo Puerta coincidió con Díaz al referirse a la estabilidad emocional que mostró el conjunto sudamericano.

"Fue difícil recibir un gol cuando teníamos el control del partido, pero somos un equipo que ha madurado, hoy estamos preparados para recibir ese tipo de golpes; la clave está en siempre creer en el plan que nos dio el profe, eso fue lo que hicimos y obtuvimos la recompensa", puntualizó el lateral.

Puerta, centrocampista de 22 años, también habló de la importancia de salir con los tres puntos luego de que Portugal y República Democrática del Congo, rivales con los que comparten el grupo K, más temprano empataron 1-1.

"Aunque siempre pensamos en nosotros es cierto que el empate entre Portugal y Congo fue bueno para nosotros, cumplimos con los tres puntos, ya a partir de mañana pensaremos en lo que viene", concluyó.

En su siguiente partido, Colombia se medirá a la República Democrática del Congo el próximo 23 de junio.EFE

(vídeo)

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