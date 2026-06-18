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Cannavaro: “Es duro; perder 3-1 es duro”

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Ciudad de México, 17 jun (EFE).- El italiano Fabio Cannavaro, seleccionador de Uzbekistán, aseguró esta noche que la derrota de su equipo contra Colombia por 3-1, en la primera jornada del grupo K del Mundial 2026, fue algo “duro”, y destacó que en los próximos partidos el combinado tendrá que “crecer”.

"Es duro; perder 3-1 es duro", resaltó el técnico quien destacó que su equipo tiene “muy buena calidad para ser un equipo asiático”, aunque aceptó que de cara a los próximos encuentros con Portugal y República del Congo, quienes forman parte de su grupo, tendrán que “crecer”.

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El estratega, campeón del mundo con Italia en el Mundial de Alemania 2006, señaló que su equipo “ha entendido que se tenía que sufrir” cuando tenían que manejar el balón, pero rescató que la segunda parte “ha sido muy buena”.

“Pero claro, al final a este nivel cuando tú fallas fallas mucho. Esta es la pena (perder)”, aseveró.

Precisó, sin embargo, que en la primera parte, “(los jugadores) estaban demasiado nerviosos, (...) la primera parte han pensado solo en defender, la segunda parte no", y por ello tuvo que ajustar en la segunda mitad del juego.

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Finalmente, aseveró que haber disputado el encuentro en el legendario Estadio Ciudad de México, también conocido como Azteca, “es algo maravilloso, es algo que tú te vas a recordar por toda tu vida” y destacó que pese a que la mayoría de la afición que asistió este miércoles al inmueble era colombiana, sus jugadores “lo van a recordar por toda la vida”. EFE

(fotos)

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