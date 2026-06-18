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Las críticas del primer libro de Alejandra Rubio se vuelven en su contra tras un mes de su publicación: “Su forma de escribir es caótica, le falta formación”

Las ventas de ‘Si decido arriesgarme’, publicadas por ‘Semana’, también distan bastante del resultado augurado para la hija de Terelu Campos

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Alejandra Rubio durante la presentación de su primera novela titulada 'Si decido arriesgarme'. (José Oliva / Europa Press)
Alejandra Rubio durante la presentación de su primera novela titulada 'Si decido arriesgarme'. (José Oliva / Europa Press)

Un mes después desde su publicación el 13 de mayo, las críticas al debut literario de Alejandra Rubio han dibujado un contraste poco habitual entre plataformas, ventas y recepción pública: mientras Goodreads, la red social de referencia para los lectores, le otorga una suspensa puntuación de 2,31 sobre 5, Amazon eleva la nota a 4,2. Con todo ello, Si decido arriesgarme se ha convertido en objeto de discusión tanto por lo que vende como por lo que divide.

La novela acumula con un mes desde su publicación 1.277 ejemplares vendidos, según Lecturas, frente a los “alrededor de 1.000 ejemplares” que La Roca, en laSexta, había situado en sus dos primeras semanas. En paralelo, suma 42 valoraciones y 10 reseñas en Goodreads, además de 119 valoraciones en Amazon. Los primeros días todas las valoraciones eran buenas, como recogimos en Infobae, pero había que tener en cuenta que eran opiniones pagadas por la editorial.

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La discusión más dura se concentra en las reseñas negativas, sobre todo en Goodreads, donde varios lectores cuestionan tanto la escritura como la publicación misma del libro. Una de las valoraciones más severas afirma: “¡Me he descargado la muestra y no he podido pasar del primer capítulo! ¿En serio editorial Planeta has publicado este bodrio? ¿A cambio de qué? Infumable, mal escrito, plano, profusión de frases hechas, superficial, vocabulario escaso y repetitivo”.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en la firma de 'Si decido arriesgarme' (Europa Press)
Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en la firma de 'Si decido arriesgarme' (Europa Press)

Las críticas del libro de Alejandra Rubio

Otras opiniones insisten en esa misma línea. Un lector resume su juicio en una sola palabra: “Infumable”. Otro sostiene: “La escritora es del clan Campos, por eso se lo han publicado”, mientras una reseña añade una objeción sobre la verosimilitud del relato: “Es más realista que un tío de la Cantabria profunda se llame Ulises a que la tía diga que ha conseguido un piso barato en Chamberí”.

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También aparecen críticas menos agresivas, pero igualmente desfavorables sobre la ejecución literaria. “Puede que la historia sea entretenida, pero la forma de escribir no me gusta nada, caótica. Se nota que le falta formación. Espero que en un futuro mejore”, señala una reseña. Otra apunta: “Para mi es supermediocre y es una historia romántica como cualquier otra”.

Las valoraciones positivas

Pese al predominio de las valoraciones duras en la conversación pública, el libro también ha recibido apoyos claros. En Amazon, donde la nota media asciende a 4,2, varios lectores destacan el gancho de la novela y su conexión con el público joven. “Me ha encantado el libro, es entretenido, los personajes muy reales y simpáticos. Tiene una trama actual y al mismo tiempo fresca. Le veo un gran futuro a Ale Rubio, como escritora. Vale la pena leerlo”, sostiene una de las reseñas.

Alejandra Rubio durante la firma de 'Si decido arriesgarme' (Europa Press)
Alejandra Rubio durante la firma de 'Si decido arriesgarme' (Europa Press)

Esa defensa se repite con matices distintos. “Lectura fresca, ligera, entretenida. Un romance que no sabes bien por dónde va a ir y con personajes principales y secundarios entrañables”, dice otra valoración. Una tercera añade: “Es un libro que te mantiene en vilo leyendo, pero siento que pasan las cosas muy rápido y me ha faltado un poco de más desarrollo”.

Las reseñas más elogiosas no se limitan al entretenimiento y entran a discutir el rechazo previo que ha despertado la autora. Un lector escribe: “El día que empecemos a valorar a las personas realmente por su trabajo, nos irá mucho mejor. Es una novela que engancha de principio a fin, bien escrita y que te deja con ganas de más. Me encantaría que hubiera una segunda parte. Mi más sincera enhorabuena a la autora, sobre todo por atreverse a publicar una novela que ya sabía que iba a ser mal criticada”.

Las ganancias de Alejandra Rubio

En definitiva, la obra sí ha conseguido enganchar, sobre todo al público joven, puesto que es una novela que no esconde su género, el romance juvenil. Es por ello que quizás quienes estén acostumbrados a una prosa más trabajada encuentren el contenido algo pobre, pero quizás sea más bien una cuestión de estilo.

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Al debate crítico se suma el económico. Según explicó el director de Lecturas en el plató de El tiempo justo, “A 17 euros el ejemplar… Ella ha ganado por un libro que dice haber tardado dos años por escribir, 2.000 euros brutos”. De esta manera, sitúa esa ganancia en unos 90 euros al mes si se reparte en ese periodo de escritura.

La comparación inmediata que plantea la información publicada enfrenta el resultado de Rubio con el de Mar Flores, cuya autobiografía Mar en Calma, lanzada en septiembre de 2025 con una fuerte campaña de promoción, habría vendido 2.700 ejemplares en su primer mes. La cifra, que tampoco es espectacular, quedó por encima del doble de lo logrado por Si decido arriesgarme.

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