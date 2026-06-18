Espana agencias

Madrid Nuevo Norte prevé sacar al mercado los suelos de Las Tablas a finales de 2026

Guardar
Google icon

Madrid, 18 jun (EFE).- La promotora inmobiliaria Crea Madrid Nuevo Norte prevé sacar al mercado a finales de año los suelos residenciales y terciarios de Las Tablas Oeste, uno de los primeros ámbitos del desarrollo Madrid Nuevo Norte, con la previsión de que las primeras viviendas puedan entregarse a finales de 2029 si los promotores son "espabilados".

En una jornada organizada por El Economista, el consejero delegado de la compañía, José Ignacio Morales, ha señalado que la fase de urbanización arrancará "en breve" y que contempla 123.000 metros cuadrados de uso terciario, además de suelo para unas 741 viviendas, de las que 300 corresponderán a la Empresa Municipal de Vivienda (EMV).

PUBLICIDAD

"Se trata de viviendas situadas en una ubicación extraordinaria, en una zona donde actualmente existe muy poca oferta residencial", ha afirmado.

Asimismo, Morales ha indicado que la comercialización podría iniciarse durante el primer semestre de 2027 y ha asegurado que existe confianza en que los promotores muestren un elevado interés por estos suelos dada su ubicación y escasa competencia.

PUBLICIDAD

Madrid Nuevo Norte, ha añadido, debe entenderse como un proyecto de transformación urbana e infraestructural más que como una operación inmobiliaria al uso.

En cuanto a la financiación, ha recordado que el desarrollo se ha impulsado hasta ahora íntegramente con recursos propios y sin subvenciones públicas, aunque actualmente la compañía esta esperando financiación externa.

La principal prioridad de la compañía es que el proyecto siga avanzando hasta que se convierta en una realidad, ha concluido Morales, que espera que en diez años las obras estén acabadas con un nivel de ejecución avanzado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juez imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria en el 'caso Plus Ultra'

El juez imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria en el 'caso Plus Ultra'

El Supremo condena al Estado a pagar 2,5 millones de euros a un hombre que pasó 15 años preso por error judicial

El Supremo condena al Estado a pagar 2,5 millones de euros a un hombre que pasó 15 años preso por error judicial

El caso de Isabel Carrasco inspira otra miniserie, 'Mataleon', con Najwa Nimri, de Amazon

Infobae

Carlos García-Galán (NASA) inspira a los jóvenes para completar la conquista de la Luna

Infobae

Isidre Esteve anuncia su recuperación total y que vuelve a competir

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria

El juez Calama imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar de las dudas sobre sus documentos: no se pueden exigir pruebas imposibles de conseguir

La visita del rey de Arabia Saudí a Zapatero en 2007 tras el regalo de las joyas: la entrada española en Oriente Medio y su primer país de Occidente

Buques de Alemania y Reino Unido se dirigen hacia el Mar Rojo para proteger la libre navegación tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Una madre pide la custodia exclusiva de sus hijas y el uso de la vivienda familiar y la Justicia lo rechaza: el tribunal prioriza la estabilidad de las menores

ECONOMÍA

El Banco de España cifra en 750.000 las viviendas que faltan en España, el 3,7% del total de hogares

El Banco de España cifra en 750.000 las viviendas que faltan en España, el 3,7% del total de hogares

Los españoles no renuncian al verano, pero reparan más en el presupuesto: dos de tres eligen España y la mitad se plantea financiar el viaje a plazos

No solo sol y playa: España vende cada vez más servicios y el superávit no turístico crece un 34%

La villa en Gijón frente al mar que se vende por 2,3 millones de euros: pista de tenis privada, zona de barbacoa y un pasadizo subterráneo

La UE tramita nuevas ayudas para agricultores por la subida de los fertilizantes: en qué consisten y cuándo se aplicarán

DEPORTES

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

El difícil desafío de Suiza de romper una sequía de más de 70 años y avanzar más allá de octavos en el Mundial

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo