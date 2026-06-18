Madrid Nuevo Norte prevé sacar al mercado los suelos de Las Tablas a finales de 2026

Madrid, 18 jun (EFE).- La promotora inmobiliaria Crea Madrid Nuevo Norte prevé sacar al mercado a finales de año los suelos residenciales y terciarios de Las Tablas Oeste, uno de los primeros ámbitos del desarrollo Madrid Nuevo Norte, con la previsión de que las primeras viviendas puedan entregarse a finales de 2029 si los promotores son "espabilados".

En una jornada organizada por El Economista, el consejero delegado de la compañía, José Ignacio Morales, ha señalado que la fase de urbanización arrancará "en breve" y que contempla 123.000 metros cuadrados de uso terciario, además de suelo para unas 741 viviendas, de las que 300 corresponderán a la Empresa Municipal de Vivienda (EMV).

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"Se trata de viviendas situadas en una ubicación extraordinaria, en una zona donde actualmente existe muy poca oferta residencial", ha afirmado.

Asimismo, Morales ha indicado que la comercialización podría iniciarse durante el primer semestre de 2027 y ha asegurado que existe confianza en que los promotores muestren un elevado interés por estos suelos dada su ubicación y escasa competencia.

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Madrid Nuevo Norte, ha añadido, debe entenderse como un proyecto de transformación urbana e infraestructural más que como una operación inmobiliaria al uso.

En cuanto a la financiación, ha recordado que el desarrollo se ha impulsado hasta ahora íntegramente con recursos propios y sin subvenciones públicas, aunque actualmente la compañía esta esperando financiación externa.

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La principal prioridad de la compañía es que el proyecto siga avanzando hasta que se convierta en una realidad, ha concluido Morales, que espera que en diez años las obras estén acabadas con un nivel de ejecución avanzado. EFE