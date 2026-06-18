Acusados de hacer narcolanchas alegan que solo eran cascos y desconocían su uso final

Vigo, 18 jun (EFE).- Los acusados de integrar una estructura dedicada a fabricar, equipar y transportar narcolanchas entre septiembre de 2020 y junio de 2022 han defendido este jueves en el juicio que solo fabricaban cascos, no embarcaciones, y se han desvinculado del uso final que de ellas se podía hacer.

Según la Fiscalía, eran embarcaciones semirrígidas de alta velocidad que se empezaban a construir en Vigo, pasaban después por Portugal para completar su montaje y regresaban a España para ser distribuidas hacia distintos puntos de la península, como Toledo, Tarragona, Almería y Huelva.

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El ministerio público sostiene que su destino final era servir al tráfico de drogas en las costas andaluzas.

Ramón S.V., uno de los dos principales acusados, ha explicado, a preguntas de su abogado, que operaba para una empresa de construcción y reformas que abrió una nave en Cotogrande (Vigo) para realizar piezas de fibra de vidrio y que fabricaba cascos de embarcaciones para distintos astilleros y clientes, pero "nunca" compraron equipamiento (motores, radares, etc.) para ellas.

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Respecto a otra empresa que tenían en Portugal, ha señalado que también fabricaba cascos para los mismos clientes pero, a diferencia de Galicia, allí les colocaban flotadores, por lo que el casco pasaba a ser un proyecto de embarcación, pero sin motorización.

El otro acusado principal, Sergio R.T., ligado a la misma empresa y que posteriormente montó junto al anterior en Portugal un negocio similar, ha indicado, a preguntas del fiscal, que llegó contratado a Vigo para controlar la nave y su operativa, que los cascos que se fabricaban en Cotogrande se mandaban a Portugal para ponerles flotadores, y que él nunca los trasladó.

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Este acusado se ha desvinculado del uso que "los clientes finales" hicieran de las embarcaciones y ha añadido que tampoco era algo que le "interesara".

Según ha dicho, en su opinión los cascos eran legales y ha indicado que incluso se plantearon completarlos con motores y equipamiento pero no lo hicieron por "falta de liquidez".

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La acusación sitúa a estos dos procesados como supuestos líderes del entramado, al atribuirles la financiación de la actividad y el control de naves industriales en Vigo y en localidades portuguesas, mientras los otros nueve acusados se habrían encargado de la construcción material de las lanchas, la contabilidad o el transporte oculto en camiones y remolques. EFE

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