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La IA no ha creado la propaganda, solo la pone al alcance de todos, dice la experta Noveck

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Granada, 18 jun (EFE).- La experta en tecnología Beth Simone Noveck, primera directora de Tecnología de Estados Unidos con Barack Obama, apuesta por destacar las posibilidades y no los riesgos de la inteligencia artificial e incide en que la IA no ha creado la propaganda, "solo la pone al alcance de todo el mundo".

Noveck ha repasado el impacto de las tecnologías disruptivas en el día a día de una sociedad globalizada y rápida en el marco de la Asamblea General del Grupo Coimbra que se celebra esta semana en la Universidad de Granada y que reúne a más de 300 personas para analizar el efecto social, económico, ambiental o de conocimiento que generan las universidades en sus entornos.

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Al respecto, la especialista también ha abordado el papel protagonista de las universidades para exprimir el potencial de la IA en la generación de conocimiento.

En declaraciones a EFE, esta experta en el uso de la tecnología para acercar a la sociedad y las administraciones y fundadora de la Iniciativa de Gobierno Abierto de la Casa Blanca ha apostado por resaltar los beneficios de la IA frente a las críticas vinculadas a la desinformación o el control de los datos.

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"Es importante que todo el mundo entienda que la IA no ha creado la desinformación y que no ha creado la propaganda, que ya existía antes, sólo que ahora está al alcance de todo el mundo", ha dicho.

Noveck ha considerado que las universidades públicas tienen una "oportunidad única" para acercar a la tecnología desde una perspectiva que no pueden afrontar las empresas, ya que el sector privado se centra en el beneficio y las instituciones académicas pueden atender a intereses sociales.

Como ejemplo, ha explicado que la IA facilita ya el aprendizaje dentro y fuera de las universidades, al generar herramientas que simplifiquen el día a día de la sociedad como traducir documentos con lenguaje técnico para ayudar a una familia en la gestión de ayudas sociales.

"La IA puede ayudar a entender con un lenguaje más sencillo esos documentos, algo que el sector privado no va a hacer. Al menos, no gratis", según la autora de 'Reinicio: Inteligencia Artificial y la carrera por salvar la democracia'.

En su opinión, el uso de los avances tecnológicos permite facilitar esa relación administración-ciudadano, como hace ya Hamburgo (Alemania), que usa la IA para escuchar de forma "fácil y barata" qué quieren sus vecinos.

En un contexto de evolución continua de la tecnología, Noveck ha recalcado la necesidad de una doble regulación: la que hay que imponer a las empresas dueñas de la IA y la ética personal.

"Las empresas deben ser reguladas, pero, si yo uso la IA de Microsoft para escribir propaganda, también es mi responsabilidad. De ahí la importancia que adquieren las universidades para educar en ética y que exista una doble regulación", ha añadido.

Ha insistido en que esa ética no debe aplicarse solo de forma defensiva para evitar la propaganda o la desinformación, sino que también ha de servir de vehículo para pensar qué quiere la sociedad generar con la IA: "Debe ser también positiva".

"Qué debemos o no hacer con esta tecnología es una pregunta que también nos hacíamos cuando surgió internet", ha recordado Noveck, quien ha indicado que países como Finlandia o Japón educan desde las escuelas sobre las oportunidades y los riesgos de la IA.

Por otra parte, Noveck ha destacado la importancia de que el papa León XIV haya dedicado su primera encíclica a esta tecnología y ha valorado su enfoque para reconocer los riesgos y poner a la humanidad "primero" porque la IA es solo "una herramienta".

"También ha señalado que el dominio de unos pocos de la tecnología es peligroso. Por eso, es importante democratizar la inteligencia artificial y ligarla a la democracia, para que veamos cómo puede ser buena", ha añadido.

"No se puede pensar solo en el lado negativo de una tecnología porque eso puede hacer perder la oportunidad de lo bueno", ha resumido. EFE

mro/fs/acm

(foto)

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