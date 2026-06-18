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Protección Civil alerta por temperaturas de más de 42 grados a partir del domingo

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Madrid, 18 jun (EFE).- La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado hoy por un episodio de temperaturas muy altas y persistentes en la península y Baleares entre el domingo y buena parte de la próxima semana, que podrá dejar valores por encima de 42 grados, y ha pedido además precaución ante el peligro de incendios forestales.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir del sábado se espera que comience un ascenso generalizado de las temperaturas, mucho más marcado el domingo en Galicia y Cantábrico; es probable que se superen los 36-38 ºC en los valles interiores, sin descartar alcanzar los 40 ºC en la zona oriental.

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El domingo, además, se espera llegar a los 38-40 ºC en el valle del Ebro y depresiones nororientales, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde con baja probabilidad podrían rozarse los 42 ºC de forma local, de acuerdo con un comunicado de Protección Civil.

El lunes es probable que las temperaturas presenten ligeros ascensos, más importantes en el tercio noreste, excepto en el Cantábrico, donde descenderán de forma acusada, aunque seguirán en valores altos.

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Así, se podrán alcanzar los 39-40 ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, incluso localmente los 42 ºC. Se esperan también temperaturas muy elevadas en la meseta norte, hasta 36-38 ºC; en la Mancha e interiores del sureste peninsular, en torno a 38-40 ºC, y en el interior de Mallorca, 34-36 ºC.

Sobre el tiempo el martes existe aún "una gran incertidumbre". Actualmente, se esperan ascensos térmicos en tercio oeste, y descensos en el Cantábrico oriental y tercio noreste, con temperaturas superiores a los 39-40 ºC en los valles del Ebro y Tajo, superiores a 40-42 ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir, sin descartar los 44 ºC en puntos localizados.

Se mantienen temperaturas muy elevadas, similares a las del día anterior, en la meseta norte, la Mancha e interiores del sureste peninsular y en el interior de Mallorca.

"El escenario más probable" es que a partir del miércoles las temperaturas comiencen a descender de forma ligera, manteniéndose en valores muy elevados durante buena parte de la semana, sin que se pueda determinar con precisión el final del episodio, como precisa Protección Civil.

Entre las recomendaciones, se aconseja limitar la exposición al sol, mantenerse en lugar bien ventilado, ingerir comidas ligeras y regulares -ricas en agua y sales minerales-, beber frecuentemente, vestir con ropa clara cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza.

Asimismo, evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día, interesarse por las personas mayores, enfermas y por las que vivan solas o aisladas.

Para prevenir incendios forestales, se recomienda prestar especial atención a las normas de la comunidad autónoma correspondiente, evitar arrojar cigarrillos, basuras y especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol, además de no encender fuegos u hogueras en el monte ni terrenos próximos. EFE

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