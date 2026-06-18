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La FIFA pide cambios en San Mamés y Bilbao mantiene su propuesta de acoger el Mundial 2030

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Bilbao, 18 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Bilbao ha explicado que sigue trabajando para que el Mundial 2030 se juegue en San Mamés, donde la FIFA ha planteado alguna condición respecto a la infraestructura del estadio y ha constatado que la negociación sobre "las líneas rojas" planteadas por las instituciones vascas se retomará cuando acabe el actual Campeonato del Mundo.

"Tenemos ambición, sí, pero también criterio de defensa de los intereses de la ciudadanía" y "decimos sí al Mundial, pero no a cualquier precio", ha dicho en comparecencia en comisión la concejala delegada del Área de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo, Concepción Claver, a petición del Grupo Elkarrekin.

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Las cláusulas de confidencialidad de la FIFA le impiden detallar públicamente el contenido de esa negociación, en un proceso de selección de ciudades sedes aún abierto, ha asegurado. "No le puedo dar más concreción porque aún estamos negociando. Ellos vinieron con unas condiciones que intentamos negociar porque consideramos que son exageradas", ha respondido.

Solo ha concretado que entre sus requerimientos la FIFA ha pedido realizar algún cambio en San Mamés, así como otros relativos respecto al transporte público.

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Cuando en 2024 la FIFA designó a España, Portugal y Marruecos para organizar conjuntamente la Copa del Mundial 2030, Bilbao mostró su interés en acoger la competición y comenzaron las reuniones y los intercambios de información. Ya en ese año, ha asegurado Claver, Euskadi trasladó algunos "condicionantes" o "línea rojas" al respecto.

En la segunda visita de la FIFA a San Mamés, en marzo de este año, las instituciones vascas comprobaron "que las líneas rojas no habían sido tenidas en cuenta".

Es entonces cuando el Gobierno Vasco, las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián, y los clubes de fútbol elaboran la propuesta de una sede conjunta Bilbao-San Sebastián, con dos partidos en San Mamés y otros dos en Anoeta, y trasladan su "voluntad de seguir trabajando" de cara a acoger el Campeonato Mundial de Fútbol 2030.

La federación internacional les comunicó que no revisaría en profundidad la propuesta hasta que concluya el presente Mundial, para analizar cómo se ha desarrollado el torneo con sedes en tres países. Por tanto, continúa la negociación y "no existe decisión definitiva", ha dicho.

Así, no han "aceptado automáticamente todas las condiciones" de la FIFA. "Bilbao tiene acreditada capacidad para organizar grandes eventos internacionales". La cuestión es ver si el proyecto de ser subsede del Mundial "encaja en el modelo de ciudad que queremos y en qué condiciones puede resultar positivo para Bilbao".

Por el requisito de confidencialidad, solo ha apuntado "de forma sintética" que Euskadi ha pedido "garantizar que las inversiones que deban realizarse tengan utilidad más allá del propio evento, asegurar que los costes sean proporcionados y sostenibles, preservar la capacidad de decisión de las instituciones" vascas, "compatibilizar la celebración del evento con el funcionamiento de la ciudad" y otras exigencias, como "garantizar que el euskera tenga el tratamiento adecuado".

No adelantar más datos "no es falta de democracia; es responsabilidad", ha sentenciado. EFE

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