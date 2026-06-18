España ofrece a la OTAN tres tranqueros cazas y fragata para cumplir con reparto de cargas

Bruselas, 18 jun (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado este jueves que ha ofrecido a la OTAN otros tres tanqueros, ocho cazas y una fragata para cumplir con el reparto de cargas de la Alianza, que requiere más compromiso de los países europeos.

"Hemos adelantado que vamos a incrementar nuestra participación con tres tanqueros más, con ocho aviones cazas más, con una fragata con sistemas de defensa aérea. Por tanto, nosotros estamos permanentemente cumpliendo, trabajando, aportando lo que se nos pide", ha dicho Robles a la prensa tras participar en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN.

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Robles, además, ha contestado a Estados Unidos que España nunca apoyará una actuación militar que no cuente con el respaldo del derecho internacional y ha subrayado que el país es un aliado "responsable y comprometido".

Lo ha comentado en referencia a las declaraciones de hoy del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien ha vuelto a abroncar a los aliados que no asistieron a su país cuando solicitó ayuda para el uso de bases o puertos europeos con el fin de atacar objetivos en Irán. EFE

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