El Gobierno niega deficiencias en la ayuda a la cooperación: "No hay tema", replica al PP

Madrid, 17 jun (EFE).- La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, ha asegurado que los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y del Tribunal de Cuentas sobre las ayudas a la cooperación no reflejan ni deficiencias ni irregularidades como acusa el PP. "No hay tema".

Con esta rotundidad, la secretaria de Estado ha negado el "descontrol" en las cuentas que ha denunciado el senador popular Cristóbal Marqués durante la comparecencia de Granados en la comisión de Cooperación Internacional del Senado donde ha cuestionado que el Gobierno pueda garantizar "la trazabilidad completa" de los recursos públicos destinados a la ayuda al desarrollo.

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"No haga decir a los informes lo que no dicen", ha reprochado Granados al PP al recordar que la Aecid (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) ya desmintió "categóricamente" que hubiera pagos injustificados que supusieran un menoscabo a los recursos públicos y se explicó que las demoras se debían a meros retrasos en los procedimientos administrativos de revisión de justificaciones que ya se habían hecho.

Ha insistido en que no hay ningún expediente pendiente de justificar porque todos han sido revisados y aprobados, criticando al PP que en vez de leerse los informes siga leyendo "la prensa tergiversadora".

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El PP no se ha quedado conforme con las explicaciones de la secretaria de Estado y ha repetido que tanto la Airef como el Tribunal de Cuentas han puesto de relieve que la cooperación española tiene "serios problemas de trazabilidad".

La cooperación española -ha sostenido el senador popular- "no se defiende con opacidad piadosa", sino que tiene que acreditar que sus medios "son limpios y trazables", y el Ejecutivo debe demostrar que "puede seguir cada euro" que destina a la ayuda al desarrollo. EFE

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