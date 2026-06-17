Espana agencias

PSOE acusa a Vox de hacer creer que la crisis de vivienda tiene origen en la inmigración

Guardar
Google icon

Madrid, 17 jun (EFE).- El PSOE ha respondido este miércoles a las propuestas en materia de vivienda de Vox al asegurar que no son más que un intento para hacer creer a la ciudadanía que la crisis de vivienda tiene su origen en la inmigración.

"Esto no es más que un intento para hacer creer a la ciudadanía que el problema de la vivienda tiene su origen en la inmigración, porque están (en Vox) tan entregados a la falacia de la prioridad nacional que hacen pasar todo por ese embudo", ha asegurado el diputado socialista, Vicent Manuel Sarrià.

PUBLICIDAD

Vox ha presentado este miércoles en el Congreso una moción que pide al Gobierno medidas para "garantizar que los españoles siempre vayan primero para comprar, alquilar o recibir una vivienda social".

En su intervención, el diputado de Vox Ignacio Hoces ha asegurado que en su partido buscan impulsar la construcción masiva de vivienda pública y también libre, liberar la capacidad productiva con menos burocracia y derogar la "nefasta" Ley de Vivienda.

PUBLICIDAD

Asimismo, quieren eliminar los impuestos o reducirlos drásticamente para las familias españolas por la compra de su vivienda habitual o su primera vivienda, y que los pocos impuestos que deban pagar los puedan diferir durante los quince años posteriores a la compra.

Respecto a esta propuesta, Sarrià ha señalado que "hablan de fiscalidad olvidando intencionadamente que reducir a cero determinados impuestos como el IVA en todas las entregas de viviendas no es compatible con toda la normativa comunitaria, y lo es menos condicionar tipos reducidos a la nacionalidad del destinatario".

El diputado de Vox ha asegurado que quieren un régimen fiscal superior y disuasorio parea los compradores extranjeros que no vienen a vivir sino a especular, y lo recaudado destinarlos a vivienda protegida para españoles y a bonificaciones fiscales para españoles. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PSOE ofrece un calendario a la carta a sus federaciones para celebrar sus primarias a las autonómicas y municipales

El PSOE ofrece un calendario a la carta a sus federaciones para celebrar sus primarias a las autonómicas y municipales

Policía mexicana derriba un dron que sobrevoló el entrenamiento de Corea del Sur

Infobae

Morcillo afirma que afrontan con "motivación y tranquilidad" la final por el ascenso

Infobae

Dioni Villalba abandona el Eldense tras ser el máximo goleador en la temporada del ascenso

Infobae

Reconocen el derecho a cobrar el ingreso mínimo vital aunque un hijo logre una beca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las explicaciones de Zapatero no convencen al juez: su declaración no desmonta las sospechas que llevaron a su imputación

Las explicaciones de Zapatero no convencen al juez: su declaración no desmonta las sospechas que llevaron a su imputación

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama rechaza retirar el pasaporte al expresidente como pedía la Fiscalía

Qué es la “autorización universal voluntaria” que Zapatero ha entregado al juez Calama: una llave maestra para el secreto bancario, pero tiene trampa

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

ECONOMÍA

¿Alquilar un piso entero o por habitaciones? Cuál es la mejor estrategia para que los caseros ganen hasta un 10% de rentabilidad

¿Alquilar un piso entero o por habitaciones? Cuál es la mejor estrategia para que los caseros ganen hasta un 10% de rentabilidad

España esquiva la crisis y crecerá en 2026 a dos velocidades: las autonomías del sur aceleran y las del norte van al ralentí

El campo espera una bajada “progresiva y a diferentes velocidades” en el fertilizante con el acuerdo EEUU-Irán: “No podemos dar falsas esperanzas”

La UE abre la puerta a ‘megafusiones’ entre bancos europeos para competir con Estados Unidos y China

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Una leyenda de Croacia adelanta que Modric volverá al Real Madrid después del Mundial 2026

La trágica historia del jugador iraquí que ha marcado ante Noruega: su padre fue asesinado por Al Qaeda y su hermano está desaparecido

El Real Madrid cumple su promesa y manda un informe sobre el caso Negreira a la UEFA

Las normas del Islam que llevan a la FIFA a impedir que las banderas de Arabia Saudí e Irak toquen el césped en el Mundial 2026