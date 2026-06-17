PSOE acusa a Vox de hacer creer que la crisis de vivienda tiene origen en la inmigración

Madrid, 17 jun (EFE).- El PSOE ha respondido este miércoles a las propuestas en materia de vivienda de Vox al asegurar que no son más que un intento para hacer creer a la ciudadanía que la crisis de vivienda tiene su origen en la inmigración.

"Esto no es más que un intento para hacer creer a la ciudadanía que el problema de la vivienda tiene su origen en la inmigración, porque están (en Vox) tan entregados a la falacia de la prioridad nacional que hacen pasar todo por ese embudo", ha asegurado el diputado socialista, Vicent Manuel Sarrià.

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Vox ha presentado este miércoles en el Congreso una moción que pide al Gobierno medidas para "garantizar que los españoles siempre vayan primero para comprar, alquilar o recibir una vivienda social".

En su intervención, el diputado de Vox Ignacio Hoces ha asegurado que en su partido buscan impulsar la construcción masiva de vivienda pública y también libre, liberar la capacidad productiva con menos burocracia y derogar la "nefasta" Ley de Vivienda.

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Asimismo, quieren eliminar los impuestos o reducirlos drásticamente para las familias españolas por la compra de su vivienda habitual o su primera vivienda, y que los pocos impuestos que deban pagar los puedan diferir durante los quince años posteriores a la compra.

Respecto a esta propuesta, Sarrià ha señalado que "hablan de fiscalidad olvidando intencionadamente que reducir a cero determinados impuestos como el IVA en todas las entregas de viviendas no es compatible con toda la normativa comunitaria, y lo es menos condicionar tipos reducidos a la nacionalidad del destinatario".

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El diputado de Vox ha asegurado que quieren un régimen fiscal superior y disuasorio parea los compradores extranjeros que no vienen a vivir sino a especular, y lo recaudado destinarlos a vivienda protegida para españoles y a bonificaciones fiscales para españoles. EFE