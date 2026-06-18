Los jugadores panameños, dolidos al perder en el descuento un partido que dominaron

Toronto (Canadá), 17 jun (EFE).- Los jugadores panameños están "dolidos" por el desenlace del partido ante Ghana, en el que tuvieron claras oportunidades de anotar, pero acabaron perdiendo en el tiempo de descuento por 1-0 en el Toronto Stadium, y también confían en aprender de las duras lecciones del encuentro de cara a sus dos próximas citas del Mundial 2026.

El gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 94 castigó a un equipo panameño que durante muchos minutos fue sólido, competitivo y ambicioso, pero que volvió a tropezar con una de las asignaturas pendientes que ya arrastraba antes del torneo: la falta de contundencia en los metros finales.

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“Tenemos que llegar con más efectividad. Quedan dos partidos más y vamos a tratar de corregir esos detalles”, señaló César Blackman tras el encuentro, todavía con el gesto serio por una derrota especialmente dolorosa por la forma en que se produjo.

Panamá completó un primer tiempo de mucho orden y personalidad, en el que consiguió incomodar a Ghana, reducir sus espacios y disputar el partido lejos de cualquier complejo. Sin embargo, no logró transformar su dominio en ventaja y, con el paso de los minutos, el encuentro se abrió hasta desembocar en un final cruel para la selección dirigida por el hispano-danés Thomas Christiansen.

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José Córdoba subrayó que, pese al resultado, el equipo hizo “un buen trabajo” y tuvo “pocas cosas que reprochar” en cuanto a concentración y solidez defensiva, aunque admitió que la mejora debe llegar en ataque.

“Creo que estuvimos muy sólidos, estuvimos muy concentrados. Hicimos un buen trabajo y hay pocas cosas que reprochar. De ahí, hay mucho que mejorar”, afirmó el defensor, que insistió en que Panamá debe corregir especialmente aquello que le faltó cuando tuvo opciones de hacer daño.

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El análisis más emocional llegó de Ismael Díaz, que reconoció que el vestuario quedó golpeado porque Panamá sintió que el partido estaba a su alcance.

“Es lo que más duele, porque realmente estábamos muy cerca, haciendo un muy buen partido. Lo demostramos en el primer tiempo”, dijo el atacante.

Díaz admitió que en la segunda mitad Panamá pudo dejarse llevar “un poco por las emociones” al ver que tenía posibilidades reales de ganar el juego. Esa ambición, explicó, pudo influir en la acción final que acabó decidiendo el partido a favor de Ghana.

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“Siento que como estábamos haciendo un muy buen partido, pensábamos que se podía ganar y nos dejamos llevar”, señaló. “Fue una desconcentración que tendríamos que analizar en frío, qué hubiéramos hecho, porque nos costó el partido”.

Defendió, no obstante, la actuación colectiva y consideró que el primer tiempo dejó señales positivas. “El primer tiempo fue muy bueno de Panamá, nada realmente que reprochar ahí”, afirmó, antes de reconocer que en el segundo tiempo hubo “algunos descuidos”.

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Panamá, encuadrada en el Grupo L, tiene ahora que enfrentarse a Croacia e Inglaterra. El golpe es duro porque la selección centroamericana buscaba su primera victoria histórica en un Mundial y estuvo cerca de arrancar, al menos, un punto ante Ghana.

Aun así, el mensaje del vestuario fue de continuidad. “Estamos dolidos por cómo realmente terminó el partido”, admitió Díaz. “Creo que mañana las sensaciones van a ser diferentes, porque pasa la noche, pasa un poco la amargura y toca seguir trabajando. Quedan dos partidos y puede pasar cualquier cosa”. EFE

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