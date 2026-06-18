Espana agencias

Los jugadores panameños, dolidos al perder en el descuento un partido que dominaron

Guardar
Google icon

Toronto (Canadá), 17 jun (EFE).- Los jugadores panameños están "dolidos" por el desenlace del partido ante Ghana, en el que tuvieron claras oportunidades de anotar, pero acabaron perdiendo en el tiempo de descuento por 1-0 en el Toronto Stadium, y también confían en aprender de las duras lecciones del encuentro de cara a sus dos próximas citas del Mundial 2026.

El gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 94 castigó a un equipo panameño que durante muchos minutos fue sólido, competitivo y ambicioso, pero que volvió a tropezar con una de las asignaturas pendientes que ya arrastraba antes del torneo: la falta de contundencia en los metros finales.

PUBLICIDAD

“Tenemos que llegar con más efectividad. Quedan dos partidos más y vamos a tratar de corregir esos detalles”, señaló César Blackman tras el encuentro, todavía con el gesto serio por una derrota especialmente dolorosa por la forma en que se produjo.

Panamá completó un primer tiempo de mucho orden y personalidad, en el que consiguió incomodar a Ghana, reducir sus espacios y disputar el partido lejos de cualquier complejo. Sin embargo, no logró transformar su dominio en ventaja y, con el paso de los minutos, el encuentro se abrió hasta desembocar en un final cruel para la selección dirigida por el hispano-danés Thomas Christiansen.

PUBLICIDAD

José Córdoba subrayó que, pese al resultado, el equipo hizo “un buen trabajo” y tuvo “pocas cosas que reprochar” en cuanto a concentración y solidez defensiva, aunque admitió que la mejora debe llegar en ataque.

“Creo que estuvimos muy sólidos, estuvimos muy concentrados. Hicimos un buen trabajo y hay pocas cosas que reprochar. De ahí, hay mucho que mejorar”, afirmó el defensor, que insistió en que Panamá debe corregir especialmente aquello que le faltó cuando tuvo opciones de hacer daño.

El análisis más emocional llegó de Ismael Díaz, que reconoció que el vestuario quedó golpeado porque Panamá sintió que el partido estaba a su alcance.

“Es lo que más duele, porque realmente estábamos muy cerca, haciendo un muy buen partido. Lo demostramos en el primer tiempo”, dijo el atacante.

Díaz admitió que en la segunda mitad Panamá pudo dejarse llevar “un poco por las emociones” al ver que tenía posibilidades reales de ganar el juego. Esa ambición, explicó, pudo influir en la acción final que acabó decidiendo el partido a favor de Ghana.

“Siento que como estábamos haciendo un muy buen partido, pensábamos que se podía ganar y nos dejamos llevar”, señaló. “Fue una desconcentración que tendríamos que analizar en frío, qué hubiéramos hecho, porque nos costó el partido”.

Defendió, no obstante, la actuación colectiva y consideró que el primer tiempo dejó señales positivas. “El primer tiempo fue muy bueno de Panamá, nada realmente que reprochar ahí”, afirmó, antes de reconocer que en el segundo tiempo hubo “algunos descuidos”.

Panamá, encuadrada en el Grupo L, tiene ahora que enfrentarse a Croacia e Inglaterra. El golpe es duro porque la selección centroamericana buscaba su primera victoria histórica en un Mundial y estuvo cerca de arrancar, al menos, un punto ante Ghana.

Aun así, el mensaje del vestuario fue de continuidad. “Estamos dolidos por cómo realmente terminó el partido”, admitió Díaz. “Creo que mañana las sensaciones van a ser diferentes, porque pasa la noche, pasa un poco la amargura y toca seguir trabajando. Quedan dos partidos y puede pasar cualquier cosa”. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Congreso debate este jueves las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la Ley de Cine

Infobae

Aguirre asegura que México debe corregir errores del debut para vencer a Corea

Infobae

1-3. Lucho Díaz asiste y anota en triunfo que encumbra a Colombia en el Grupo K

Infobae

1-3. Colombia vence a Uzbekistán y toma el liderato del Grupo K

Infobae

Este jueves, día de altas temperaturas, se superarán los 34 grados en amplias zonas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Lo más “doloroso” para Zapatero es lo más letal para el Gobierno: el presidente que se quedó con joyas del rey de Arabia Saudí es y seguirá siendo “un referente moral” para el PSOE

Lo más “doloroso” para Zapatero es lo más letal para el Gobierno: el presidente que se quedó con joyas del rey de Arabia Saudí es y seguirá siendo “un referente moral” para el PSOE

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

Una jubilada consigue que la Justicia le deje adoptar a una mujer de 44 años que apadrinó cuando tenía 14 y sienta un precedente judicial

Pedro Sánchez: "Tenemos cuatro años para volver a proyectar la mejor imagen de España"

ECONOMÍA

Si el empleo se encarece en España y los salarios brutos suben casi un 5%, ¿por qué no mejora mi poder adquisitivo?

Si el empleo se encarece en España y los salarios brutos suben casi un 5%, ¿por qué no mejora mi poder adquisitivo?

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Una empresa española denuncia a Guinea Ecuatorial por expropiar su compañía de gas “sin pagar un euro” tras 20 años de trabajo en el país

Un fondo estadounidense pide 50 euros al día a los concejales de Burguillos para saldar una deuda heredada de 28 millones de euros

Las aerolíneas europeas más baratas y caras: Wizz Air lidera el ranking por tercer año y Ryanair registra la mayor bajada de precios

DEPORTES

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el Inglaterra - Croacia: un doblete de Kane y los goles de Bellingham y Rashford sentencian a la selección de Modrić

Livaković, el portero que jugaba al baloncesto y creció admirando a Casillas y Buffon, iguala la gesta de Vozinha en el Mundial 2026