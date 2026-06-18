España

Se cumplen 12 años desde la abdicación de Juan Carlos I: una fecha histórica que pudo haber ocurrido en 1997 por Bárbara Rey

El rey emérito confesó estar dispuesto a marcharse después de que se supiera de la existencia de unos vídeos íntimos junto a la actriz

Guardar
Google icon
Un montaje con dos fotografías: una de Juan Carlos I y otra de Bárbara Rey
La vez que el rey emérito casi se vio obligado a abdicar. (Montaje Infobae)

Se cumplen 12 años de la abdicación de Juan Carlos I, pero pocos recuerdan que el rey estuvo a punto de renunciar mucho antes, en un episodio que mezcla alta política, una relación extramarital y secretos de Estado. Una anécdota de 1997 vuelve a cobrar relevancia con el aniversario de la abdicación del rey emérito. En aquel entonces, la vida del monarca y la estabilidad de la Corona quedaron en manos de una vedette famosa, grabaciones comprometedoras y un presidente recién estrenado en el poder, José María Aznar.

La década de los noventa fue un periodo de tensión en los pasillos de la Zarzuela. Mientras la agenda oficial mostraba a un rey sólido y respetado, en la trastienda se libraba una batalla para evitar que un escándalo personal se convirtiera en crisis institucional. Bárbara Rey, figura icónica del espectáculo, tenía en su poder vídeos íntimos grabados en su chalet capaces de dañar gravemente la imagen de Juan Carlos I. La amenaza de la vedette no solo puso en jaque a la Casa Real, sino que obligó al propio monarca a confesar la situación al presidente Aznar y a poner sobre la mesa, de forma inédita, la opción de abdicar.

PUBLICIDAD

Fue un pulso en el que confluyeron el azar, la presión mediática y la discreción de los servicios secretos. Los testimonios recogidos por periodistas como Juan Fernández-Miranda y las memorias del entonces director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, revelan que el rey planteó su renuncia en un momento de máxima tensión: “He cometido errores, estoy dispuesto a marcharme”, llegó a decirle a Aznar, quien reaccionó con enfado y frialdad, según recurerda ABC.

Los vídeos de Bárbara Rey y Juan Carlos I

El caso Bárbara Rey fue mucho más que un rumor de la prensa rosa: supuso una amenaza real a la continuidad de Juan Carlos I en el trono. La vedette, conocida por su presencia en los escenarios y platós televisivos, había acumulado pruebas de su relación con el monarca, incluyendo fotografías y vídeos grabados en su propia casa. En 1994, ya había solicitado dinero a cambio de no hacer públicas unas imágenes comprometedoras, un chantaje que se resolvió con el pago de 25 millones de pesetas y su contratación en Televisión Española, avalada por el Gobierno de Felipe González.

PUBLICIDAD

El 2 de junio de 2014 marcó un antes y un después en la historia reciente de la monarquía española. Aquel día, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba la abdicación de Juan Carlos I tras casi cuatro décadas en el trono. El monarca que había sido una de las figuras clave de la Transición cedía el testigo a su hijo, Felipe VI, en un movimiento que buscaba garantizar la continuidad de la Corona en un momento especialmente delicado.

El episodio más crítico llegó en 1997, cuando el material en posesión de Bárbara Rey se multiplicó en gravedad y la amenaza de escándalo nacional era inminente. José María Aznar, recién nombrado presidente del Gobierno, fue informado por el propio Juan Carlos I de la situación. Según las crónicas, Aznar “alucinó” y se enfadó mucho al conocer la magnitud del problema. El monarca, consciente del riesgo para la institución, llegó a ofrecer su abdicación. La respuesta del presidente fue tajante: no aceptó la renuncia y optó por contener la crisis desde la discreción del poder. El acuerdo final incluyó un pago de 600 millones de pesetas para garantizar el silencio de la vedette y evitar que los vídeos vieran la luz.

La abdicación fue al final en 2014

La abdicación de Juan Carlos I que se formalizó años más tarde, en 2014, pudo haberse producido por lo tanto casi dos décadas antes, en un contexto mucho menos controlado y con una España que aún no estaba preparada para un relevo en la Jefatura del Estado. En 1997, Felipe VI era demasiado joven y la estabilidad institucional era prioritaria. El episodio de Bárbara Rey demostró la vulnerabilidad de la monarquía ante los escándalos personales y la importancia de los equilibrios entre la Casa Real, el Gobierno y los servicios de inteligencia.

Juan Carlos I abdicó en 2014 de manera oficial. (EFE).
Juan Carlos I abdicó en 2014 de manera oficial. (EFE).

Doce años después de la abdicación oficial, la anécdota de 1997 sigue siendo uno de los capítulos más delicados y reveladores del reinado de Juan Carlos I.

Temas Relacionados

Famosos EspañaJuan Carlos ICasa Real EspañaBárbara ReyCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoÚltima Hora EspañaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Zaragoza

De los 48 días para un corazón hasta los 193 días para páncreas: así funcionan las listas de espera de los trasplantes en España

Pese a que España es líder mundial en actividad de trasplantes, no es suficiente para cubrir toda la demanda

De los 48 días para un corazón hasta los 193 días para páncreas: así funcionan las listas de espera de los trasplantes en España

Lo más “doloroso” para Zapatero es lo más letal para el Gobierno: el presidente que se quedó con joyas del rey de Arabia Saudí es y seguirá siendo “un referente moral” para el PSOE

El Gobierno defiende su inocencia y evita entrar en el debate ético, manteniendo que los obsequios no pueden tapar su legado

Lo más “doloroso” para Zapatero es lo más letal para el Gobierno: el presidente que se quedó con joyas del rey de Arabia Saudí es y seguirá siendo “un referente moral” para el PSOE

Llega la primera ola de calor del verano y España sigue sin estar preparada: incendios en aumento, aulas a más de 30 grados y un problema de salud pública que solo empeora

La Aemet espera la llegada de la primera ola de calor este fin de semana

Llega la primera ola de calor del verano y España sigue sin estar preparada: incendios en aumento, aulas a más de 30 grados y un problema de salud pública que solo empeora

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

La Asociación Ecología y Libertad ha mandado un burofax a la familia Rubio, a la familia Lewin, al aristócrata Germán Manuel Gamazo Hohenlohe, y a un empresario del pistacho recalcándoles las irregularidades que están cometiendo con su complejo deportivo. Si no desisten, irán a los tribunales. La Fiscalía ya lo investiga

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

Lo más “doloroso” para Zapatero es lo más letal para el Gobierno: el presidente que se quedó con joyas del rey de Arabia Saudí es y seguirá siendo “un referente moral” para el PSOE

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

Una jubilada consigue que la Justicia le deje adoptar a una mujer de 44 años que apadrinó cuando tenía 14 y sienta un precedente judicial

Pedro Sánchez: "Tenemos cuatro años para volver a proyectar la mejor imagen de España"

ECONOMÍA

Si el empleo se encarece en España y los salarios brutos suben casi un 5%, ¿por qué no mejora mi poder adquisitivo?

Si el empleo se encarece en España y los salarios brutos suben casi un 5%, ¿por qué no mejora mi poder adquisitivo?

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Una empresa española denuncia a Guinea Ecuatorial por expropiar su compañía de gas “sin pagar un euro” tras 20 años de trabajo en el país

Un fondo estadounidense pide 50 euros al día a los concejales de Burguillos para saldar una deuda heredada de 28 millones de euros

Las aerolíneas europeas más baratas y caras: Wizz Air lidera el ranking por tercer año y Ryanair registra la mayor bajada de precios

DEPORTES

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el Inglaterra - Croacia: un doblete de Kane y los goles de Bellingham y Rashford sentencian a la selección de Modrić

Livaković, el portero que jugaba al baloncesto y creció admirando a Casillas y Buffon, iguala la gesta de Vozinha en el Mundial 2026