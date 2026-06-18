Se cumplen 12 años desde la abdicación de Juan Carlos I: una fecha histórica que pudo haber ocurrido en 1997 por Bárbara Rey

La vez que el rey emérito casi se vio obligado a abdicar. (Montaje Infobae)

Se cumplen 12 años de la abdicación de Juan Carlos I, pero pocos recuerdan que el rey estuvo a punto de renunciar mucho antes, en un episodio que mezcla alta política, una relación extramarital y secretos de Estado. Una anécdota de 1997 vuelve a cobrar relevancia con el aniversario de la abdicación del rey emérito. En aquel entonces, la vida del monarca y la estabilidad de la Corona quedaron en manos de una vedette famosa, grabaciones comprometedoras y un presidente recién estrenado en el poder, José María Aznar.

La década de los noventa fue un periodo de tensión en los pasillos de la Zarzuela. Mientras la agenda oficial mostraba a un rey sólido y respetado, en la trastienda se libraba una batalla para evitar que un escándalo personal se convirtiera en crisis institucional. Bárbara Rey, figura icónica del espectáculo, tenía en su poder vídeos íntimos grabados en su chalet capaces de dañar gravemente la imagen de Juan Carlos I. La amenaza de la vedette no solo puso en jaque a la Casa Real, sino que obligó al propio monarca a confesar la situación al presidente Aznar y a poner sobre la mesa, de forma inédita, la opción de abdicar.

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Fue un pulso en el que confluyeron el azar, la presión mediática y la discreción de los servicios secretos. Los testimonios recogidos por periodistas como Juan Fernández-Miranda y las memorias del entonces director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, revelan que el rey planteó su renuncia en un momento de máxima tensión: “He cometido errores, estoy dispuesto a marcharme”, llegó a decirle a Aznar, quien reaccionó con enfado y frialdad, según recurerda ABC.

Los vídeos de Bárbara Rey y Juan Carlos I

El caso Bárbara Rey fue mucho más que un rumor de la prensa rosa: supuso una amenaza real a la continuidad de Juan Carlos I en el trono. La vedette, conocida por su presencia en los escenarios y platós televisivos, había acumulado pruebas de su relación con el monarca, incluyendo fotografías y vídeos grabados en su propia casa. En 1994, ya había solicitado dinero a cambio de no hacer públicas unas imágenes comprometedoras, un chantaje que se resolvió con el pago de 25 millones de pesetas y su contratación en Televisión Española, avalada por el Gobierno de Felipe González.

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El 2 de junio de 2014 marcó un antes y un después en la historia reciente de la monarquía española. Aquel día, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba la abdicación de Juan Carlos I tras casi cuatro décadas en el trono. El monarca que había sido una de las figuras clave de la Transición cedía el testigo a su hijo, Felipe VI, en un movimiento que buscaba garantizar la continuidad de la Corona en un momento especialmente delicado.

El episodio más crítico llegó en 1997, cuando el material en posesión de Bárbara Rey se multiplicó en gravedad y la amenaza de escándalo nacional era inminente. José María Aznar, recién nombrado presidente del Gobierno, fue informado por el propio Juan Carlos I de la situación. Según las crónicas, Aznar “alucinó” y se enfadó mucho al conocer la magnitud del problema. El monarca, consciente del riesgo para la institución, llegó a ofrecer su abdicación. La respuesta del presidente fue tajante: no aceptó la renuncia y optó por contener la crisis desde la discreción del poder. El acuerdo final incluyó un pago de 600 millones de pesetas para garantizar el silencio de la vedette y evitar que los vídeos vieran la luz.

La abdicación fue al final en 2014

La abdicación de Juan Carlos I que se formalizó años más tarde, en 2014, pudo haberse producido por lo tanto casi dos décadas antes, en un contexto mucho menos controlado y con una España que aún no estaba preparada para un relevo en la Jefatura del Estado. En 1997, Felipe VI era demasiado joven y la estabilidad institucional era prioritaria. El episodio de Bárbara Rey demostró la vulnerabilidad de la monarquía ante los escándalos personales y la importancia de los equilibrios entre la Casa Real, el Gobierno y los servicios de inteligencia.

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Juan Carlos I abdicó en 2014 de manera oficial. (EFE).

Doce años después de la abdicación oficial, la anécdota de 1997 sigue siendo uno de los capítulos más delicados y reveladores del reinado de Juan Carlos I.