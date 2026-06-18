1-3. Lucho Díaz asiste y anota en triunfo que encumbra a Colombia en el Grupo K

Ciudad de México, 17 jun (EFE).- Luis Díaz condujo este miércoles en Ciudad de México con una asistencia y un gol el triunfo de Colombia por 1-3 sobre Uzbekistán que eleva a los cafeteros como líderes del Grupo K del Mundial, en el que República Democrática del Congo sustrajo horas antes un empate 1-1 a Portugal.

El lateral derecho del Crystal Palace Daniel Muñoz marcó a los 40 minutos gracias a un pase del delantero del Bayern de Múnich y en el minuto 90+9 Jáminton Campaz, delantero de Rosario Central, puso la guinda con el tercer tanto.

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El partido en el estadio Azteca ganó más tensión con el empate marcado en el minuto 60 por Abbosbek Fayzullaev, en un claro despiste defensivo, pero apenas 5 minutos después Díaz coronó una maniobra de genialidad para dar tranquilidad en el debut victorioso de Colombia. EFE

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