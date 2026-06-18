Espana agencias

El Congreso debate este jueves las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la Ley de Cine

Guardar
Google icon

Madrid, 18 jun (EFE).- El Congreso debate y vota este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox a la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que se reactiva tras cuatro años en el cajón y que defenderá en el pleno el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El proyecto de ley que presentó el Ministerio de Cultura hace cuatro años, entonces dirigido por Miquel Iceta, llevaba parado prácticamente desde que decayó al disolverse el Congreso y el Senado por la convocatoria de elecciones en 2023.

PUBLICIDAD

Después, ya con Ernest Urtasun (Sumar) como ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, volvió a aprobarse como anteproyecto en junio de 2024, pero debido a las dificultades para sacar proyectos adelante por la ausencia de mayorías parlamentarias suficientes, hasta ahora no se había querido celebrar el primer examen parlamentario en profundidad.

El portavoz de Cultura de Sumar, Nahuel González, de IU, ha explicado a EFE que la razón por la que ahora se acelera la ley es la intención de que salga adelante antes del final de la legislatura.

PUBLICIDAD

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, se ha reunido o mantenido conversaciones telefónicas esta semana con productores, distribuidores y otros agentes audiovisuales, han confirmado a EFE fuentes del sector.

La pasada semana la Plataforma Audiovisual de Productores Independientes (PAP) reclamó una reunión urgente con el Ministerio, que asegura, por su parte, que llevan mucho tiempo dialogando con distintos afectados por la normativa.

Pero el portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ya advirtió de que "España necesita una buena ley del cine", algo que se compromete a lograr cuando lleguen al Gobierno.

"El proyecto de ley se presentó con carácter urgente, pero ha tenido más de 70 prórrogas", según Sémper, que criticó el proyecto del Gobierno porque "tiene a todo el sector enfrentado", "no nombra retos relevantes" como la inteligencia artificial y las plataformas y se ha quedado "obsoleto". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aguirre asegura que México debe corregir errores del debut para vencer a Corea

Infobae

1-3. Lucho Díaz asiste y anota en triunfo que encumbra a Colombia en el Grupo K

Infobae

1-3. Colombia vence a Uzbekistán y toma el liderato del Grupo K

Infobae

Los jugadores panameños, dolidos al perder en el descuento un partido que dominaron

Infobae

Este jueves, día de altas temperaturas, se superarán los 34 grados en amplias zonas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Lo más “doloroso” para Zapatero es lo más letal para el Gobierno: el presidente que se quedó con joyas del rey de Arabia Saudí es y seguirá siendo “un referente moral” para el PSOE

Lo más “doloroso” para Zapatero es lo más letal para el Gobierno: el presidente que se quedó con joyas del rey de Arabia Saudí es y seguirá siendo “un referente moral” para el PSOE

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

Una jubilada consigue que la Justicia le deje adoptar a una mujer de 44 años que apadrinó cuando tenía 14 y sienta un precedente judicial

Pedro Sánchez: "Tenemos cuatro años para volver a proyectar la mejor imagen de España"

ECONOMÍA

Si el empleo se encarece en España y los salarios brutos suben casi un 5%, ¿por qué no mejora mi poder adquisitivo?

Si el empleo se encarece en España y los salarios brutos suben casi un 5%, ¿por qué no mejora mi poder adquisitivo?

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Una empresa española denuncia a Guinea Ecuatorial por expropiar su compañía de gas “sin pagar un euro” tras 20 años de trabajo en el país

Un fondo estadounidense pide 50 euros al día a los concejales de Burguillos para saldar una deuda heredada de 28 millones de euros

Las aerolíneas europeas más baratas y caras: Wizz Air lidera el ranking por tercer año y Ryanair registra la mayor bajada de precios

DEPORTES

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el Inglaterra - Croacia: un doblete de Kane y los goles de Bellingham y Rashford sentencian a la selección de Modrić

Livaković, el portero que jugaba al baloncesto y creció admirando a Casillas y Buffon, iguala la gesta de Vozinha en el Mundial 2026