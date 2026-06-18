El Congreso debate este jueves las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la Ley de Cine

Madrid, 18 jun (EFE).- El Congreso debate y vota este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox a la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que se reactiva tras cuatro años en el cajón y que defenderá en el pleno el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El proyecto de ley que presentó el Ministerio de Cultura hace cuatro años, entonces dirigido por Miquel Iceta, llevaba parado prácticamente desde que decayó al disolverse el Congreso y el Senado por la convocatoria de elecciones en 2023.

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Después, ya con Ernest Urtasun (Sumar) como ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, volvió a aprobarse como anteproyecto en junio de 2024, pero debido a las dificultades para sacar proyectos adelante por la ausencia de mayorías parlamentarias suficientes, hasta ahora no se había querido celebrar el primer examen parlamentario en profundidad.

El portavoz de Cultura de Sumar, Nahuel González, de IU, ha explicado a EFE que la razón por la que ahora se acelera la ley es la intención de que salga adelante antes del final de la legislatura.

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El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, se ha reunido o mantenido conversaciones telefónicas esta semana con productores, distribuidores y otros agentes audiovisuales, han confirmado a EFE fuentes del sector.

La pasada semana la Plataforma Audiovisual de Productores Independientes (PAP) reclamó una reunión urgente con el Ministerio, que asegura, por su parte, que llevan mucho tiempo dialogando con distintos afectados por la normativa.

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Pero el portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ya advirtió de que "España necesita una buena ley del cine", algo que se compromete a lograr cuando lleguen al Gobierno.

"El proyecto de ley se presentó con carácter urgente, pero ha tenido más de 70 prórrogas", según Sémper, que criticó el proyecto del Gobierno porque "tiene a todo el sector enfrentado", "no nombra retos relevantes" como la inteligencia artificial y las plataformas y se ha quedado "obsoleto". EFE

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