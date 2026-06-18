Aguirre asegura que México debe corregir errores del debut para vencer a Corea

Guadalajara (México), 17 jun (EFE).- El seleccionador de México, Javier el 'Vasco' Aguirre, aseguró este miércoles que el Tri necesita corregir los errores de su debut en el Mundial 2026 ante Sudáfrica si quiere ganarle a Corea del Sur el jueves en el inicio de la segunda fecha del torneo.

En conferencia de prensa, Aguirre calificó de lógico que los jugadores debutantes en la Copa del Mundo estuvieran nerviosos y por momentos desconcentrados en el encuentro inaugural, en el que vencieron por 2-0 a los sudafricanos.

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"Es normal en los que están en un Mundial en casa. Lo que he hecho es hablar con ellos, felicitarlos y decirles que ya empezó el Mundial, que ya no puedo permitir que de repente un jugador, por el escenario, no pueda dar un pase en tres o cuatro metros como sucedió ese día", explicó.

México se medirá este jueves a Corea en un partido entre los dos líderes del Grupo A del Mundial.

Aguirre aseguró que enfrentará el duelo de mañana con pies de plomo e intentando no pensar en qué pasará si gana o no.

"No hemos hablado de eso, soy malo para imaginarme cosas; prefiero ir con pies firmes; estar los 90 minutos intentando imponer nuestro estilo forma de juego, nuestro estilo y meter más goles que el rival. A partir de ahí, veremos qué sucede", expresó.

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El entrenador agregó que tras analizar el primer partido de Corea y con la experiencia del encuentro amistoso de septiembre del año pasado, México debe estar atento en la marca y controlar la velocidad de los jugadores rivales.

"Hay que cuidar mucho las transiciones ofensivas del rival, la vigilancia. Cuando estamos atacando, si hay dos coreanos, que haya tres mexicanos, o por lo menos dos que vayan mano a mano, cosa que de repente a veces se nos olvida, la marca, el ataque", puntualizó. EFE

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