Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: el ‘indie’ llega a Matadero, el cine a la fresca regresa a los barrios y el Mundial aterriza en plena calle

Una imagen de una edición pasada de CinePlaza de Verano en Matadero Madrid. / Estudio Perplejo

Madrid ofrece, cada semana, una amplia gama de divertimentos: desde arte tradicional a contemporáneo, encuentros de aficiones deportivas, cine y, ante todo, mucha música. En Matadero, el espectro más indie de la sociedad podrá escuchar (y bailar) a Rita Payés o Alizz, entre muchos otros; la afición de La Roja verá el domingo al aire libre, y en pleno centro de la ciudad, su segundo partido en el Mundial 2026; o, por el contrario, quien busque un ambiente relajado y silencioso en el que sumirse, podrá sumergirse en los primeros cines de verano de la ciudad. ¡Ah! No podían faltar las fiestas de pueblo y, cómo no, gastronomía a pie de calle. Todo ello, entre el viernes 19 de junio y el domingo 21 de junio.

Un Mundial de fútbol para todos los públicos: dónde ver el próximo partido de La Roja

El pasado 15 de junio, la selección española de fútbol masculino debutó en el Mundial de 2026 y, con ello, se inauguró en el centro de Madrid lo que se ha bautizado como la plaza Selección. Fue Tom Holland el encargado en dar paso al inicio de esta propuesta que el Ayuntamiento madrileño ha organizado junto a la Real Federación Española de Fútbol. De esta manera, se retransmitirán los partidos que juegue España, a cielo abierto, en la plaza Colón.

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El próximo encuentro se producirá este domingo 21 a las 18 horas, aunque el recinto que albergará las pantallas para ver el partido estará abierto entre las 12:00 y las 22:30 horas de la noche. El espacio también contará con tienda oficial y un museo con exposición de trofeos, además de zonas de ocio, música en vivo y oferta gastronómica.

Más allá de la céntrica plaza en Madrid, en Getafe, la plaza central de Nassica transmitirá el partido del domingo. En Torrejón de Ardoz, los aficionados podrán ver los encuentros de La Roja junto al lago del centro comercial Oasiz. En Pozuelo de Alarcón, el centro comercial Zoco Pozuelo colocará una pantalla de grandes dimensiones para seguir los partidos de la selección en un ambiente colectivo.

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Tom Holland en la Plaza de Colón de Madrid. / Anabel Gómez Salvador - Infobae

La escena ‘indie’ se reúne en Matadero este fin de semana: Rita Payés, Alizz o Depresión Sonora

Coincidiendo con el Día Europeo de la Música, el domingo 21 de junio, Matadero celebrará desde este viernes la musicalidad por todo lo alto: ocho conciertos tendrán lugar en la plaza central de Matadero, además de dos sesiones matinales para familias. La edición de 2026 reunirá a Maria Arnal, Ángeles Toledano, Rita Payés, Lucía Fumero, pablopablo, Alizzz, Depresión Sonora, Gazzi y Akazie, con actuaciones entre las 20:00 y la 01:15 horas. Mientras que los conciertos familiares serán el sábado y el domingo a las 12:00 horas, en la Sala de Columnas

La cita, que se celebra cada 21 de junio con el objetivo de promover el intercambio cultural a través de la música desde 2009. Tras 17 años de recorrido, se ha convertido en escenario para la escena indie y en espacio de consolidación de grupos nacionales e internacionales, además de nuevos géneros y tendencias. El viernes será el turno de María Arnal, Rita Payés y Lucía Fumero (en una fusión de jazz y folk), y Ángeles Toledano; y el sábado tocará pablopablo, Alizz y Depresión Sonora. Las entradas parten de 5 euros y los menores de 16 años deberán asistir acompañados por un adulto.

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Hortaleza y Puente de Vallecas, los dos distritos que ya han apostado por el cine a la fresca este verano

Segundo fin de semana en el que el cine invade las noches madrileñas al fresco, al menos en el distrito centro. El viernes 19, se proyectará en la plaza de Barceló Una película de Minecraft (Jared Hess, 2025), apta para todo aquel mayor de 7 años que quiera acercarse al barrio de Malasaña. Aunque habrá que esperar un poco más para aquellas proyecciones en Cibeles o Matadero de las que cada verano se disfruta en compañía.

Dos de los distritos que toman la delantera este fin de semana son Puente de Vallecas y Hortaleza. El primero se ubica el Centro Sociocultural Alberto Sánchez y proyectará este sábado, a las 22:15 horas, Una quinta portuguesa (Avelina Prat, 2025). En el distrito de Hortaleza, en el parque de Villa Rosa-Paco Caño, podrá verse el viernes La familia Benetón (Joaquín Mazón, 2024); y el sábado, en el Parque de don David Pérez y don Miguel Ángel González, se podrá ver la película de animación Los exploradores (222).

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Imagen de arhico de la edición de Tapapiés 2025. / Archivo

Jornada ‘Arte & Refugio’, el arte para ahondar en la migración

Entre la gran variedad de planes en Madrid este fin de semana, el Movimiento por la Paz (MPDL) ha apostado por reunir este viernes 19 de junio en Casa Árabe a artistas, poetas y músicos para celebrar una jornada dedicada a reflexionar sobre el refugio como derecho fundamental. Esta iniciativa, titulada Arte & Refugio, se integra en las actividades por el Día Mundial de las Personas Refugiadas y ofrecerá una programación abierta al público con entrada libre.

El evento, que tendrá lugar de 19:00 a 22:30 horas, busca generar espacios de encuentro a través de diversas expresiones artísticas. Según aseguran desde Movimiento por la Paz (MPDL), el propósito es “celebrar la fuerza de crear, contar y pertenecer”, utilizando el arte como herramienta para visibilizar las historias de quienes han debido huir de sus países.

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Entre las propuestas programadas, destaca la exposición colectiva Refugio, que presentará obras de diferentes artistas refugiados. Además, el Colectivo Amazonas liderará un taller participativo enfocado en la reflexión colectiva sobre el significado del refugio y la acogida. La jornada incluirá también un recital poético protagonizado por referentes culturales comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Como cierre de la actividad, Hames Bitar, intérprete de laúd árabe (oud) nacido en Siria, ofrecerá una actuación musical y compartirá con los asistentes su recorrido vital.

Un año más, está aquí Tapaiés: ‘pintxos’ a 1,50€ en el barrio de Lavapiés

Este fin de semana, serán los últimos momentos para disfrutar de gastronomía a pie de calle por 1,50€ la tapa. El madrileño barrio de Lavapiés celebra el Día Mundial de la Tapa con la participación de más de 20 bares y restaurantes que ofrecen su versión de la croqueta por el mismo precio. La presente edición cuenta con la chef y dietista Xandra Luque como madrina, quien realizará un showcooking en directo.

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Las croquetas, protagonistas del evento, presentan variedad de sabores, desde opciones veganas hasta recetas inspiradas en cocinas internacionales y tradicionales, ya que lo que busca el evento es resaltar la diversidad culinaria del barrio. Los sabores de las croques serán desde bacalao, langostinos y trufa, a morcilla, queso crema y cabrales; además de pesto y carrillada ibérica, o, incluso, cerdo agridulce con un toque oriental.

El actor Tom Holland, protagonista de Spider-Man, visita la Plaza de Colón en Madrid y es recibido por una multitud de fans emocionados antes del estreno de su nueva película.

La fiesta popular este fin de semana está en Usera: verbenas, batalla musical y dominó a pie de calle

Se acerca el verano y con él, llegan las fiestas de pueblo (o, en Madrid, de barrio). Este fin de semana es el turno del distrito de Usera, que celebra sus fiestas populares en los barrios de Zofío, Orcasitas, Moscardó, Almendrales u Orcasur. Pese a que en el caso de el Zofío empezaron este marte 16 de junio, las festividades se alargarán hasta que Orcasitas le tome el relevo, con conciertos, talleres y comida tradicional. Un mix de artistas del vecindario tocarán la noche del viernes desde las 20 horas, en la plaza principal. Mientras que el sábado 20 de junio habrá un taller de cocina con comida popular, juegos intergeneracionales y un remate fin de fiesta con tributos y djs.

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El mismo viernes y sábado, se solaparán los planes en Orcasitas, donde el vecindario podrá disfrutar de juegos infantiles, una verbena nocturna y un campeonato de dominó. También habrá tiempo para el deporte y la música, si el calor lo permite, con un torneo de voleibol y una batalla de canciones. El domingo, como si de una gran familia valenciana se tratase, Orcasitas celebrará una paella popular para vecinas y vecinos. Por si estos eran pocos planes en Usera, el barrio de Moscardó contará con partidas de ajedrez, intercambios de esquejes o una batalla de agua el sábado por la mañana; así como espectáculos de magia y conciertos tributos por la tarde.