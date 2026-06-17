Espana agencias

Neymar se reincorpora a la dinámica de grupo con Brasil: "¿Me echaban de menos?"

Guardar
Google icon

(Actualiza con declaración de Danilo)

Morristown (EE.UU.), 17 jun (EFE).- Neymar, máximo goleador histórico de la selección brasileña, se entrenó este miércoles al mismo ritmo que el resto de sus compañeros de la Canarinha, en su primera aparición pública desde que empezó la concentración para el Mundial 2026, a finales de mayo.

PUBLICIDAD

El 10 del Santos, que estaba de baja desde el pasado 17 de mayo por una lesión en el gemelo derecho, apareció sonriente en las canchas del Columbia Park, en Morristown (Nueva Jersey, Estados Unidos), escoltado por Marquinhos, capitán de la 'Seleção', y Raphinha.

"¿Me echaban de menos?", preguntó el exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) al nutrido grupo de reporteros y fotógrafos que se habían amontonado en las vallas de seguridad para captar su imagen.

PUBLICIDAD

"¡Acabó la espera! ¡Aleluya!", exclamaron algunos periodistas al ver al ídolo de la 'Seleção'.

Con su reincorporación al grupo, se espera que esté disponible para el partido de la segunda jornada del Grupo C contra Haití, el viernes, en Filadelfia, aunque tendrá difícil jugar.

En el inicio del entrenamiento, abierto a la prensa y con todo el grupo al completo, Neymar recibió un aplauso de sus compañeros y hasta pasó por un pasillo de collejas para celebrar su regreso a la dinámica del grupo.

El 10 ya había pisado el césped el martes por primera vez desde que llegó a Estados Unidos, aunque en solitario.

En rueda de prensa, Danilo, uno de los líderes de esta selección brasileña, celebró el regreso del exjugador del Al-Hilal saudí.

"Nos puede ayudar un montón, solo por el mero hecho de estar en la cancha puede desequilibrar todo lo que ha preparado el adversario", dijo el lateral del Flamengo en el hotel de concentración, en Basking Ridge, cerca de Morristown.

El exjugador del Real Madrid y Manchester City espera que el 10 de Brasil esté "bien físicamente" y pueda rendir "un buen tributo" al Mundial, "como siempre hizo".

"Por donde ha pasado ha demostrado su calidad", añadió.

Neymar se lesionó el pasado 17 de mayo durante un partido del 'Brasileirão', un día antes de que el seleccionador Carlo Ancelotti pronunciase su nombre en la lista de 26 para la Copa del Mundo.

El Santos informó inicialmente que tenía apenas "un edema", pero la CBF le sometió a nuevas pruebas que constataron una lesión más grave de lo esperado, de grado II, con un tiempo estimado de baja de entre dos y tres semanas.

Pese a todo, Ancelotti lo mantuvo en la convocatoria y defendió la presencia del futbolista por su experiencia.

En estos últimos quince días, 'Ney' se ha sometido a pruebas médicas, ha realizado sesiones de fisioterapia y se ha ejercitado en el gimnasio.

Neymar, de 34 años, no juega con la absoluta desde el 17 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda con la 'Seleção' en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en Montevideo. EFE

(foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Iván Ferreiro, Dani Fernández, Marlon y Veintiuno girarán con combustibles renovables

Infobae

Danilo pide más protagonismo para Endrick: "Es una joya rara del fútbol"

Infobae

Sebastien Desabre: "Esto no era una final, tenemos que enfocarnos en el próximo partido"

Infobae

Fallece de cáncer Eric Roy, entrenador del Brest y exjugador del Rayo Vallecano

Infobae

Hallan el cadáver de un anciano en la zona del incendio forestal de Soportújar (Granada)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

Una jubilada consigue que la Justicia le deje adoptar a una mujer de 44 años que apadrinó cuando tenía 14 y sienta un precedente judicial

Pedro Sánchez: "Tenemos cuatro años para volver a proyectar la mejor imagen de España"

La Justicia anula la expulsión de un migrante condenado por vender dos comprimidos de pregabalina por cinco euros: no se tuvo en cuenta su arraigo en Navarra

Las explicaciones de Zapatero no convencen al juez: su declaración no desmonta las sospechas que llevaron a su imputación

ECONOMÍA

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Una empresa española denuncia a Guinea Ecuatorial por expropiar su compañía de gas “sin pagar un euro” tras 20 años de trabajo en el país

Un fondo estadounidense pide 50 euros al día a los concejales de Burguillos para saldar una deuda heredada de 28 millones de euros

Las aerolíneas europeas más baratas y caras: Wizz Air lidera el ranking por tercer año y Ryanair registra la mayor bajada de precios

¿Alquilar un piso entero o por habitaciones? Cuál es la mejor estrategia para que los caseros ganen hasta un 10% de rentabilidad

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: marca Harry Kane tras un penalti cometido por Luka Modric

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: marca Harry Kane tras un penalti cometido por Luka Modric

Harry Kane se estrena en el Mundial 2026 y presenta su candidatura al Balón de Oro

Portugal - RD del Congo, en vídeo: la selección africana mete el primer gol de su historia en un Mundial y hace el baile más viral del torneo

Clément Turpin, el árbitro designado para el debut entre Inglaterra y Croacia y que trae malos recuerdos a Thomas Tuchel

Croacia rejuvenece su ataque y confía la defensa a los veteranos en el último Mundial de Luka Modrić