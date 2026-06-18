Espana agencias

Suiza se agranda tras la victoria contra Bosnia: "Hoy merecíamos ganar"

Guardar
Google icon

Inglewood (EE.UU.), 18 jun (EFE).- El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, firmó este jueves que la goleada por 4-1 a Bosnia yHerzegovina fue merecida y producto de un cúmulo de decisiones que se tomaron en el momento y tiempo adecuado.

"Era muy importante que toda la energía estuviera en la cancha", dijo a periodistas tras el partido de la segunda jornada del Grupo B en el Estadio de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

El conjunto helvético comenzó con "muy buen control del balón" y apenas lograron darle oportunidades al rival, que también trabajó bien hasta la pausa de hidratación del segundo, donde se le torció todo a los eslavos, según explicó el técnico.

Fue ese el momento clave del encuentro, en el que Yakin quiso aprovechar para hacer cambios que el rival "no tuvo tiempo de reaccionar".

"Incluimos jugadores muy rápidos porque el rival corría mucho y generaba muchos espacios en la cancha. Hicimos lo que teníamos que hacer y hoy fue la decisión correcta, a diferencia del partido contra Catar", añadió.

PUBLICIDAD

Yakin elogió el juego de Johan Manzambi, quien "tiene muchas cualidades" y hoy firmó un doblete, así como el de Rubén Vargas, atacante del Sevilla, quien también "entró en el momento adecuado y es muy versátil".

Pese al gran desempeño del conjunto helvético, Yakin prefiere mantiene la guardia y a pesar de que el equipo de hoy funcionó para imponerse en el duelo, no tiene claro cuál será el 11 que defienda ante Canadá el liderazgo del grupo B. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hoy será noticia. Viernes, 19 de junio

Infobae

El Boca Juniors anuncia la contratación de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador

Infobae

Olimpia ficha al argentino Braian Romero

Infobae

Polémica en Argentina por uso de imagen de Maradona hecha con IA para promocionar apuestas

Infobae

El Barça firma el récord de puntos en una final con 113 y de triples en 'playoff' con 19

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero ofreció a Calama investigar sus empresas fuera de España: “La gente que maneja mucho dinero no figura en las sociedades, aunque no lo digo por usted”

Zapatero ofreció a Calama investigar sus empresas fuera de España: “La gente que maneja mucho dinero no figura en las sociedades, aunque no lo digo por usted”

Zapatero admite ante el juez que su relación con Análisis Relevante comenzó sin contrato escrito y con un acuerdo verbal: “Dada la confianza que teníamos...”

Zapatero niega haber creado una sociedad offshore en Dubái para cobrar una comisión por el rescate de Plus Ultra: “Se dice que yo di directrices, pero es que no sé ni lo que es”

El audio de la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional: “Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra”

La respuesta del PP a la imputación de las hijas de Zapatero: no quieren “hacer sangre” porque “bastante pesado” será ya para el expresidente

ECONOMÍA

El pueblo italiano que ofrece casas por un euro: estos son los requisitos para acceder a la compra de viviendas

El pueblo italiano que ofrece casas por un euro: estos son los requisitos para acceder a la compra de viviendas

El absentismo laboral alcanza un nuevo récord en España: cada día 1,6 millones de personas faltaron a su puesto de trabajo en 2025

Los pensionistas que tengan reconocida esta prestación por accidente laboral no recibirán la paga extraordinaria de verano

La banca española arrasa en Europa: es la segunda que da más rentabilidad, por detrás de la croata, y duplica la de Alemania y Francia

Las primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte se entregarán a finales de 2029

DEPORTES

Suiza resuelve en el tramo final y supera 4-1 a Bosnia para liderar el Grupo B del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Suiza resuelve en el tramo final y supera 4-1 a Bosnia para liderar el Grupo B del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Así te hemos contado el partido entre Suiza y Bosnia en el Mundial 2026

Suiza registra sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 tras golear a Bosnia y dibuja su clasificación para la siguiente ronda

Cuándo juega Suiza el próximo partido del Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Kerim Alajbegović, la perla bosnia que ya es titular con su selección en el Mundial 2026