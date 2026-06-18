Suiza se agranda tras la victoria contra Bosnia: "Hoy merecíamos ganar"

Inglewood (EE.UU.), 18 jun (EFE).- El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, firmó este jueves que la goleada por 4-1 a Bosnia yHerzegovina fue merecida y producto de un cúmulo de decisiones que se tomaron en el momento y tiempo adecuado.

"Era muy importante que toda la energía estuviera en la cancha", dijo a periodistas tras el partido de la segunda jornada del Grupo B en el Estadio de Los Ángeles.

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El conjunto helvético comenzó con "muy buen control del balón" y apenas lograron darle oportunidades al rival, que también trabajó bien hasta la pausa de hidratación del segundo, donde se le torció todo a los eslavos, según explicó el técnico.

Fue ese el momento clave del encuentro, en el que Yakin quiso aprovechar para hacer cambios que el rival "no tuvo tiempo de reaccionar".

"Incluimos jugadores muy rápidos porque el rival corría mucho y generaba muchos espacios en la cancha. Hicimos lo que teníamos que hacer y hoy fue la decisión correcta, a diferencia del partido contra Catar", añadió.

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Yakin elogió el juego de Johan Manzambi, quien "tiene muchas cualidades" y hoy firmó un doblete, así como el de Rubén Vargas, atacante del Sevilla, quien también "entró en el momento adecuado y es muy versátil".

Pese al gran desempeño del conjunto helvético, Yakin prefiere mantiene la guardia y a pesar de que el equipo de hoy funcionó para imponerse en el duelo, no tiene claro cuál será el 11 que defienda ante Canadá el liderazgo del grupo B. EFE

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