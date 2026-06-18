Olimpia ficha al argentino Braian Romero

Asunción, 18 jun (EFE).- El Olimpia paraguayo anunció este jueves el fichaje del delantero argentino Braian Romero, que viene de jugar desde 2023 en Vélez Sarsfield y tiene trayectoria en equipos como Tijuana, River Plate, Internacional o Athetico Paranaense.

"Liderazgo, jerarquía y experiencia para nuestro ataque. El delantero argentino se suma al Expreso Decano para defender nuestra gloriosa camiseta", publicó el Decano en X.

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El atacante de 35 años, que arribó a Paraguay el martes pasado, se suma al plantel que dirige el técnico argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez con la mirada puesta en los octavos de final de la Copa Sudamericana, que comienzan en agosto próximo.

Romero abandonó Vélez Sarsfield, en el que militó desde 2023 y donde anotó 33 goles.

Nacido el 15 de junio de 1991 en San Isidro, Buenos Aires, Romero destacó en el argentino Defensa y Justicia, donde ganó la Copa Sudamericana de 2020, se convirtió en el máximo goleador del torneo con 10 tantos, y logró la Recopa Sudamericana en 2021.

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Surgido en las divisiones inferiores del Acassuso, jugó en el mexicano Tijuana (2023), el brasileño Internacional (2022), el argentino River Plate (2021-2022).

Antes, tuvo breves pasos de un año por el Athletico Paranaense (2019) y Colón (2015), y dos irregulares etapas en Argentinos Juniors (2016-2018).

En toda su carrera, Romero ha ganado 11 títulos y ha anotado 116 goles en 447 partidos, según Olimpia. EFE