Polémica en Argentina por uso de imagen de Maradona hecha con IA para promocionar apuestas

Buenos Aires, 18 jun (EFE).- Un anuncio que promociona apuestas deportivas con la imagen y la voz de Diego Armando Maradona, construidas con Inteligencia Artificial (IA), ha generado una gran polémica en Argentina tras conocerse que la propia familia lo autorizó.

El anuncio aparece en las pantallas de los hogares argentinos durante las pausas de los partidos del Mundial 2026, lo que inicialmente causó primero y después numerosas críticas.

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La polémica se avivó por la frase grosera que pronuncia el Maradona hecho con IA, pero también porque la propia familia del astro, fallecido en 2020, vendieron, al parecer, los derechos de imagen a una empresa de apuestas para realizar el comercial, según confirmó el abogado de dos de las hijas del gran futbolista argentino.

“Muchachos, es el momento de demostrar por qué la tienen así de grandes. Y si el mundo quiere venir a cortarnos las piernas, les vamos a demostrar que, acá, se juega con pelotas”, dice Maradona en el polémico anuncio vestido con la camiseta de la selección de su país y con el aspecto que tenía en 1986, cuando disputó el Mundial de México y anotó el famoso gol que le dio el apodo de 'la mano de Dios'.

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"Fue autorizado por la familia", dijo al diario Clarín Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona. Este mismo medio publica que, "si bien la decisión se tomó de manera democrática" entre los hijos de Maradona, tres de ellos (Jana, Diego Jr y Diego Fernando) no estuvieron de acuerdo.

En consecuencia, las redes sociales se llenaron de comentarios, muchos en contra de la publicidad y uso de la imagen de Maradona, una de las personas más queridas y que más une a los argentinos, pero también por la actividad de la empresa que pagó para el anuncio, dedicada a las apuestas, y por la vulgaridad de las palabras que pronuncia el Maradona de IA.

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Rocío Oliva, la última pareja del futbolista, fue una de las que se pronunció contra la publicidad: "Si usan la imagen de Diego que sea para algo lindo y que los chicos puedan copiar", dijo en Amércia TV, donde expresó su malestar por la decisión tomada por la familia. EFE