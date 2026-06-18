Hoy será noticia. Viernes, 19 de junio

GOBIERNO LEGISLATURA

A medida que avanzan la investigaciones judiciales que afectan al PSOE, el PP invita a apoyar moción de censura

Madrid (EFE).- Mientras sigue avanzando la investigación de los casos judiciales que afectan al PSOE, el PP insiste en invitar a los socios del Gobierno a apoyar una moción de censura y forzar elecciones.

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Por contra, el Ejecutivo continúa centrado por ahora en negociar los próximos presupuestos antes de plantear un adelanto electoral.

FISCAL GENERAL

La fiscal general del Estado comparece en el Senado para explicar nombramientos

Madrid (EFE).- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, comparece este viernes en la Comisión de Justicia del Senado, a petición del PP, para explicar, entre otros asuntos, su política de nombramientos.

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Así mismo, el PP pedirá a Peramato explicaciones por la "defensa" a su antecesor, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo.

PARTIDOS IZQUIERDA

Rufián y Oltra celebran un acto conjunto en Valencia

Valencia (EFE).- La exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra y el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, celebran un acto conjunto.

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Un acto que llega con Oltra como próxima candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia y con Rufián reclamando un frente de izquierdas para frenar a la ultraderecha.

VIVIENDA COYUNTURA

El INE da a conocer los datos de compraventas de viviendas de abril

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) da a conocer este viernes los datos de compraventas de viviendas correspondientes al mes de abril.

El primer trimestre de 2026 cerró con un descenso del 2,6 por ciento.

SALUD TABACO

Presentación del informe 'Cesación tabáquica: un reto sanitario y social'

Madrid (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica garcía, y el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, presentan este viernes el informe 'Cesación tabáquica: un reto sanitario y social'.

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Informe que analiza el incremento de los intentos de dejar de fumar en determinados meses del año o el impacto de los tratamientos farmacológicos en el proceso de dejar de fumar.

HUELGA MÉDICOS

Este viernes concluye la última semana de huelga de médicos contra el estatuto marco

Madrid (EFE).- Concluye este viernes la última semana de huelga de médicos contra el estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud.

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Un conflicto que sigue enquistado y que podría derivar en un paro indefinido este otoño, según han advertido los seis sindicatos convocantes.

AZKENA ROCK

Alice Cooper encabeza el cartel de la segunda jornada del Azkena Rock

Vitoria (EFE).- Alice Cooper actúa este viernes como cabeza de cartel de la segunda jornada del Azkena Rock Festival, que también acoge el primer concierto de Sugar en España desde 1993.

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También actuarán bandas como Los Enemigos, Circle Jerks, Evaristo y The Dwarves, entre otros.

FESTIVAL SÓNAR

Skepta, Charlotte de Witte y Daito Manabe, en el Sónar

Barcelona (EFE).- El británico Skepta, impulsor del grime a nivel global, la belga Charlotte de Witte con su nuevo espectáculo 'The Resistance' y la mezcla entre música y matemáticas del veterano japonés Daito Manabe son algunos de los platos fuertes del segundo día del Sónar 2026.

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DJ Aya; DJ Gigola; Funk Tribu y GlorySixVain actúan también en esta segunda jornada, entre otros.

O SON DO CAMIÑO

La banda estadounidense Linkin Park actúa en el festival O Son do Camiño

Santiago de Compostela (EFE).- La banda de rock estadounidense Linkin Park arranca este viernes la extensión europea de su gira mundial 'From Zero' en el festival O Son do Camiño.

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La banda repasará algunos de sus grandes éxitos e interpretará los temas de su último álbum, por primera vez sin Chester Bennington al frente.

EL TIEMPO

Tormentas y chubascos en el interior peninsular y temperaturas en ascenso

Madrid (EFE).- El tiempo será estable el viernes en buena parte de Baleares y la península, salvo en algunas zonas del nordeste y del interior peninsular, donde serán probables chubascos y tormentas acompañados de rachas de viento muy fuertes; y las temperaturas serán altas, con noches tropicales en los valles fluviales del suroeste y los litorales.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante la madrugada podrían formarse algunas tormentas dispersas en las sierras prelitorales de Tarragona y Barcelona, y más tarde son probables chubascos y tormentas -acompañadas de rachas de viento muy fuertes-, en la cordillera Cantábrica, la mitad norte y este de Castilla y León, los sistemas Ibérico y Subbético, Navarra y en La Mancha.

EFE

plv