Maíllo (IU), sobre Leire Díez: "Se movía como Pedro por su casa en algunas instituciones"

Sevilla, 17 jun (EFE).- El coordinador federal de IU y portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha destacado que la conocida como "fontanera del PSOE", Leire Díez, "se movía como Pedro por su casa en algunas de las instituciones del país" cuando "decían que era una 'outsider'".

En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, Maíllo ha pedido al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que "diga la verdad" en su declaración en la Audiencia Nacional (AN), donde comparece por su presunta implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y por la posesión de joyas tasadas en más de 1,3 millones de euros.

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"Algunos estamos hasta el gorro", ha expresado Maíllo, quien ha exigido a Zapatero "máxima transparencia" sobre este caso, a pesar de que haya una posible participación en el caso de "EEUU, la extrema derecha a través de sus sindicatos ultra o de muchas terminales del Estado profundo".

Maíllo ha opinado que Zapatero debe ser "transparente y contar la verdad" porque en su caso hay cuestiones "sorprendentes y que te llevan a la indignación". EFE

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