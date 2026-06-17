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Interior adquiere doce nuevas patrulleras para luchar contra el narcotráfico y pondrá barreras en el Guadalquivir

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El Ministerio del Interior ha destacado que cuenta con doce nuevas patrulleras para la lucha contra el tráfico de drogas y también va a instalar barreras para evitar la navegación de narcolanchas por el río Guadalquivir, en Andalucía, unas medidas que se han implementado en el marco del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar en vigor desde 2018 y que "funciona".

Marlaska ha anunciado, además, que están ultimando un plan nacional integral de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, "que verá la luz próximamente" de la mano de la Fiscalía Antidroga, el Consejo General del Poder Judicial y otros ministerios también afectados en la prevención y respuesta a este tipo de delincuencia grave.

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En su comparecencia ante el Pleno del Congreso, Marlaska ha lamentado las muertes el 8 de mayo de los dos agentes de la Guardia Civil cuando perseguían a unos 150 kilómetros de la costa de Huelva a una de estas narcolanchas, a pesar de que los agentes disponían de la patrullera 'Río Antes', según ha dicho, "una de las más modernas y rápidas del mundo".

"España es uno de los países más seguros del mundo, pero aún así, lamentablemente, ocurren desgracias; y no es que no se puedan evitar, trabajamos cada día para que no ocurran", ha sostenido Marlaska en alusión al "fatídico accidente" que se saldó con la muerte de los dos agentes en Huelva en una persecución en alta mar, un operativo "como los muchos que cada día se ponen en marcha".

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Según Marlaska, desde 2024 se han adquirido y asignado a unidades afectadas por el narcotráfico cuatro patrulleras medias de alta velocidad de construcción en aluminio, además del "novedoso" buque de navegación oceánica 'Duque de Ahumada'.

Durante este año 2026 ha anunciado que se entregarán otras dos patrulleras más de estas características y está prevista la entrega de cinco embarcaciones semirrígidas y un patrullero medio de navegación sostenida.

INVERSIONES DE 300 MILLONES CONTRA EL NARCOTRÁFICO

El titular del Interior ha repasado las inversiones desde 2018, cuando llegó al Ministerio, citando la instalación de varias barreras fluviales en el río Guadalquivir para impedir la navegación hacia el interior de Andalucía de las narcolanchas.

En este sentido, ha recordado que la pasada semana se declaró de emergencia y, por un importe de ocho millones de euros, la contratación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de tres barreras fluviales flotantes de alta resistencia en el estuario del río Guadalquivir y en dos de sus caños en Sanlúcar de Barrameda.

Se prevé que estas barreras estén operativas en la primera mitad del próximo año 2027. "Supondrán, sin duda, un importante avance en la lucha contra las mafias que operan en la zona", ha dicho.

El ministro ha defendido que su plan contra el narcotráfico está dando resultados, citando la 'operación Abisal' que culminó con la mayor aprehensión de cocaína de la historia en un único operativo policial con 30 toneladas incautadas. "España es un aliado seguro para el conjunto de Europa", ha sostenido.

CONTRA EL PETAQUEO Y PROHIBICIÓN DE NARCOLANCHAS

Marlaska ha sostenido que el Gobierno ha impulsado reformas legislativas para que el suministro de gasolina, conocido como petaqueo, tenga penas de hasta cinco años de prisión y que él mismo ha pedido en la cumbre del MED9, en Croacia, que se extienda la prohibición de las narcolanchas, como hace España desde 2018 y ahora ha aprobado Portugal.

Por este motivo, Marlaska ha ensalzado que en estos ocho años desde Interior se ha llevado a cabo "un gran trabajo" en la lucha contra el narcotráfico con 300 millones en inversiones y que, en su opinión, "no merece ser embarrado con la mentira, la desinformación y la instrumentalización del dolor a la que la derecha se ha abonado".

El ministro ha recordado el balance del Plan Especial del Campo de Gibraltar, que deja un incremento del 13% de las operaciones con respecto a 2024, con 31.000 detenidos o investigados en ocho años y 2,2 millones de kilos de droga intervenida, así como 3.000 armas de fuego, 125 millones de euros, más de 9.700 vehículos y 2,2 millones de litros de gasolina.

CON EL PP EL NARCO "CAMPABA A SUS ANCHAS"

Todo ello, según él, contrasta a la etapa en la que gobernaba el PP, cuando los narcotraficantes "campaban a sus anchas" y su ministro del Interior se dedicó a "tapar la corrupción de su propio partido y crear pruebas falsas contra contrincantes políticos", en alusión a Jorge Fernández Díaz.

También ha recordado que, en lo relativo a las muertes de dos agentes en Huelva, se han incoado diligencias previas en los Tribunales de Instancia competentes, Huelva y Jerez de la Frontera, y que se trabaja con la "máxima diligencia" de la mano de la Fiscalía Antidroga para dar cuenta de los resultados de la investigación a la Audiencia Nacional, como órgano competente.

"No podemos normalizar el uso malintencionado del dolor ajeno cuando el único objetivo es el de encender hasta el extremo un enfrentamiento en el que ya hemos visto que la derecha, y por supuesto, la ultraderecha, se han acomodado", ha terciado Marlaska, que ha llamado a combatir la mentira de que los agentes no cuentan con medios.

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