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Los aficionados colombianos celebran la clasificación a la próxima fase del Mundial

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Bogotá, 23 jun (EFE).- Los colombianos celebraron este martes en calles, parques y centros comerciales de las principales ciudades del país la ajustada victoria por 1-0 ante República Democrática del Congo (RDC) que le dio al equipo la clasificación a la fase de los mejores 32 en la segunda jornada del Grupo K del Mundial.

En el centro comercial Gran Estación, centenares de aficionados se reunieron para ver el partido. Una vez el juez italiano Maurizio Mariani pitó el inicio, la emoción se apoderó del público, que saltó, gritó e impulsó a los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo.

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La ilusión de los hinchas colombianos aumentó luego del remate fallido del lateral derecho Daniel Muñoz en el minuto cuatro y el gol anulado al jugador del Crystal Palace cuatro minutos después.

Si bien los aficionados no dejaron de alentar al equipo, sí se pusieron nerviosos porque en ese momento se enredó un partido que los cafeteros parecían tener controlados.

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Con camisetas amarillas y azules, banderas de la tricolor y cornetas, los aficionados se reunieron en distintos puntos del país para ver el partido, gritar los goles y celebrar la victoria juntos.

La tensión se mantuvo entre los hinchas todo el primer tiempo con saltos y gritos cada vez que los jugadores colombianos se acercaban al arco de República Democrática del Congo, con múltiples oportunidades de gol que finalmente no se concretaron.

El medio tiempo se vivió con preocupación entre las familias que disfrutaban el encuentro. Los rostros de las personas, muchos pintados con la tricolor, evidenciaban la desesperación cada vez que el balón fue atajado por el arquero congoleño Lionel Mpasi.

El cambio de jugadores, con la salida del volante James Rodríguez y el delantero Luis Suárez y el ingreso del mediocampista Juan Fernando Quintero y el delantero Jhon Córdoba, fue recibido con ilusión por los espectadores, quienes aplaudieron con los brazos en alto y tocaron las cornetas.

Cuando Muñoz rompió la igualdad al minuto 75, los miles de hinchas colombianos celebraron con gritos y abrazos en los ‘fanzones’ instalados por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y otras ciudades.

El gol anulado de Luis Díaz pocos minutos después se vivió entre festejos y confusión por los hinchas que expresaron su descontento frente a las pantallas gigantes.

En Bogotá, entre tanto, los sonidos de las cornetas y los pitos de los vehículos marcaron el ambiente tras el partido, un festejo que para muchos se prolongará hasta la madrugada del miércoles.

Con este resultado, Colombia lidera el Grupo K y defenderá el primer lugar el próximo sábado ante Portugal en el estadio de Miami, en una jornada en la que los ciudadanos se volverán a volcar a las calles para apoyar al equipo de Lorenzo. EFE

(foto)(video)

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