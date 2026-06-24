Restablecida la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla

Madrid, 24 jun (EFE).- La circulación en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla, así como el tráfico habitual de los trenes de Media Distancia y Cercanías, ha quedado totalmente restablecida este miércoles tras subsanarse la avería provocada por la caída de un cable de alta tensión sobre la infraestructura ferroviaria, informó Renfe en una publicación en X.

El incidente se originó el martes hacia las 20:00 horas, cuando un cable de la línea de media tensión de Endesa cayó sobre las catenarias de Adif a su paso por La Rinconada (Sevilla) por causas que aún se desconocen.

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El suceso causó daños importantes en el tendido eléctrico y provocó un incendio en la vía que tuvo que ser sofocado preventivamente por un equipo de bomberos.

Como consecuencia de la avería, Adif se vio obligada a interrumpir la circulación entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, lo que afectó de forma generalizada a la alta velocidad con Andalucía y al núcleo de Cercanías.

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Tras los trabajos conjuntos desarrollados a contrarreloj durante la madrugada por los técnicos de Endesa y Adif para retirar el cableado y reparar los daños bajo estrictas medidas de seguridad, la infraestructura ha recuperado la normalidad, permitiendo el restablecimiento completo del servicio ferroviario en todos sus trayectos.EFE