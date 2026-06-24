Juan Rescalvo, psicólogo: “Si estás pasando por un mal momento, este es uno de los peores consejos que te pueden dar”

El psicólogo Juan Rescalvo explica cuál es el peor consejo que te pueden dar si estás mal. (Freepik)

Cuando los pensamientos negativos aparecen una y otra vez, salir de ese círculo puede convertirse en una tarea complicada. En esos momentos, muchas personas buscan fórmulas rápidas para dejar de sentirse mal y recuperar el control de la situación.

Una de las recomendaciones más extendidas consiste en intentar apartar esas ideas incómodas, evitar pensar en ellas o sustituirlas por pensamientos más positivos. La intención suele ser buena: reducir el sufrimiento y recuperar la tranquilidad. Sin embargo, no siempre resulta sencillo aplicar ese consejo en la práctica.

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La experiencia cotidiana demuestra que las emociones desagradables forman parte de la vida y que, por mucho que se intente ignorarlas, suelen encontrar la manera de manifestarse. Ansiedad, tristeza, enfado o frustración aparecen ante determinadas circunstancias y, en ocasiones, se mantienen durante días o semanas. ¿Es realmente posible controlar la mente para impedir que surjan esos estados?

El psicólogo Juan Rescalvo explica que no. De hecho, sostiene que se trata de uno de los peores consejos que puede recibir una persona que atraviesa un momento difícil. “Estás pasando por un mal momento. Tienes ansiedad, tristeza, en el trabajo no te va muy bien y el mejor consejo que te dan es que controles tu mente. Pues te voy a decir por qué es realmente el peor consejo que has recibido”, afirma.

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Resulta muy complicado o incluso imposible intentar evitar siempre las emociones desagradables. (Magnific)

¿Por qué es un mal consejo?

Según el especialista, la primera razón es que se trata de una expectativa irreal. “Cada día tienes miles de pensamientos y mi pregunta es: ¿cómo puedes controlarlos todos? Como psicólogo, yo no sé hacerlo”. Pretender supervisar y dirigir cada pensamiento que aparece en la mente genera una exigencia imposible de cumplir y puede aumentar todavía más la sensación de fracaso.

Rescalvo también cuestiona la idea de que las emociones deban apagarse o eliminarse. “Controlar tu mente es antinatural. La naturaleza ha puesto en ti estas emociones y llega un tipo y te dice: ‘Tienes que apagarlas, que quien te las puso se ha equivocado’”, explica. Para el psicólogo, la tristeza, la ansiedad o el enfado cumplen una función y forman parte del funcionamiento normal de las personas.

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Además, señala una contradicción frecuente en quienes defienden esa postura. “Lo curioso es que si le dices a ese tipo que tú no puedes controlar las emociones, ese tipo se va a frustrar porque no le estás haciendo caso. Así que parece que ese tipo que te está dando ese consejo tampoco sabe dominar sus emociones”.

Qué hacer con las emociones desagradables

Frente a esa idea de control absoluto, el experto propone una estrategia diferente basada en siete pasos. El primero consiste en permitirse experimentar el malestar. “Cuando estés mal, date algo de espacio para estar mal. Y eso a veces supone quejarse, estar negativo y tener poca claridad mental”. En segundo lugar, recomienda buscar apoyo en alguien de confianza: “Si puedes, desahógate con alguna persona de tu entorno con la que no te sientas ni juzgado ni presionado”.

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Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

El tercer paso pasa por comprender el origen de lo que se siente: “tristeza cuando pierdes algo valioso para ti, ansiedad cuando percibes amenaza, alegría cuando tienes lo que quieres, enfado cuando atacan tus derechos o necesidades...”. Una vez identificada la causa, llega el momento de reorganizar los pensamientos.

En este punto, Rescalvo introduce una matización importante: “No puedes controlar tu mente, pero sí puedes construir pensamientos más sanos y poderosos, pero solo van a funcionar si son realistas”. Para ello, aconseja revisar las afirmaciones extremas que suelen aparecer durante los momentos de mayor malestar. “Todo lo que dijiste con palabras como ‘siempre’, ‘nada’, ‘todo’ o ‘nunca’, es muy sospechoso. Apunta en un papel esas ideas”.

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Finalmente, propone sustituirlas por interpretaciones más ajustadas a la realidad. “Todo me sale mal” puede convertirse en “he cometido un error”, mientras que “todos me atacan” puede reformularse como “mi primo y mi amiga me han dicho algo que me ha dolido”. Para el psicólogo, el objetivo no es controlar la mente, sino aprender a relacionarse con ella de una forma más flexible y realista.