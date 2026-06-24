Espana agencias

Juanfer Quintero cree que Portugal marcará el verdadero nivel de Colombia

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 23 jun (EFE).- El creativo Juan Fernando Quintero afirmó este martes que, pese a la clasificación anticipada para los dieciseisavos de final del Mundial "nadie se puede relajar", y más cuando el sábado deben cerrar la fase de grupos contra Portugal, a la que definió como "una gran selección".

"Ya estamos clasificados, pero eso nos marcará una pauta para lo que viene, enfrentarnos a una gran selección, una selección histórica como Portugal”, declaró al término de la victoria de Colombia por 1-0 sobre República Democrática del Congo en Guadalajara.

PUBLICIDAD

Quintero sustituyó a James Rodríguez, recibió la banda de capitán y fue decisivo para más salida al equipo cafetero. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Restablecida la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla

Infobae

Siete clasificados, 5 eliminados y criterio olímpico y ránking FIFA para la última jornada

Infobae

1-0. Colombia vence a la República Democrática del Congo y va a los dieciseisavos de final

Infobae

Los aficionados colombianos celebran la clasificación a la próxima fase del Mundial

Infobae

Ronaldo se suma a la fiesta en día de clasificación de Colombia y eliminación de Panamá

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Si Estados Unidos no autoriza el uso del móvil de Rodolfo Reyes, ¿qué queda contra Zapatero? Las otras pruebas que sostienen la investigación del ‘caso Plus Ultra’

Sánchez trata de sacar la legislatura de los tribunales y acelera medidas sociales para demostrar a sus socios que merece la pena seguir: “La respuesta está aquí”

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

El Ayuntamiento de Soria suspende a la concejala detenida en una operación anticorrupción

ECONOMÍA

Una semana de hotel ya supera los 865 euros: los precios suben un 5% antes del verano y el turista extranjero tira del sector

Una semana de hotel ya supera los 865 euros: los precios suben un 5% antes del verano y el turista extranjero tira del sector

Esto dice la ley sobre qué hacer si se rompe el aire acondicionado en el piso de alquiler durante la ola de calor

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

DEPORTES

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

Ghana resiste ante Inglaterra y deja abierto el liderato del Grupo L en el Mundial 2026: el resumen del partido, en vídeo

El histórico récord de Cristiano Ronaldo, sus dos goles y la manita de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial, en vídeo

El Atlético de Madrid ataca al Barça por el caso Julián Álvarez y adelanta que presentará una denuncia: “Nos faltan al respeto. Creen que pueden ningunearnos”

Gaethje sigue cargando contra Topuria: “Habría sido tremendamente irrespetuoso si me hubiera vencido en la Casa Blanca”