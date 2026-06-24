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Siete clasificados, 5 eliminados y criterio olímpico y ránking FIFA para la última jornada

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Dallas (EE.UU.), 23 jun (EFE).- Un total de siete selecciones ya han asegurado su presencia en los dieciseisavos de final y otros cinco equipos ya saben que deben hacer las maletas, porque no estarán ni entre los ocho mejores terceros, ante una última fecha de la fase de grupos que incorpora el "criterio olímpico" a la hora de establecer la clasificación y el ránking FIFA en vez del sorteo como último aspecto a tener en cuenta.

México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia han asegurado plaza en la fase eliminatoria. Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá no estarán ni entre los ocho mejores terceros que tienen plaza en la siguiente ronda.

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Para fijar el criterio de clasificación en caso de empate a puntos, la FIFA ha optado en esta ocasión por el enfrentamiento directo entre los implicados frente a la diferencia de goles que queda como segundo aspecto a tener en cuenta.

A continuación están el mayor número de goles a favor, el Juego Limpio (tarjetas que han mostrado al equipo) y, como novedad, el ránking FIFA, frente al sorteo que podía decidir al azar un clasificado.

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Para elegir los ocho mejores terceros, primero se tiene en cuenta el número de puntos y luego la diferencia de goles, los goles marcados, tarjetas y ránking FIFA. Para establecer los cruces con estos terceros en dieciseisavos la FIFA contempla hasta 495 combinaciones posibles.

Entre las favoritas, a España, Brasil y Portugal les vale un empate, pero también podrían concluir terceras de grupo. EFE

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