Espana agencias

1-0. Colombia vence a la República Democrática del Congo y va a los dieciseisavos de final

Guardar
Google icon

Guadalajara (México), 23 jun (EFE).- Un solitario gol de Daniel Muñoz en el minuto 76 le dio este martes el triunfo a Colombia por 1-0 sobre la República Democrática del Congo y la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder provisional del grupo K con 6 puntos.

El tanto de Muñoz, jugador del Crystal Palace inglés, fue un reconocimiento al mayor dominio en el juego por parte de los suramericanos.

Colombia fue el único equipo en la cancha en los primeros 25 minutos, en los que estuvo cerca de tomar ventaja con un cabezazo del mismo Muñoz, un disparo desde atrás de James Rodríguez y un golpe de derecha de Luis Díaz, pero a los tres les faltó contundencia.

PUBLICIDAD

Con llegadas por las bandas y gran labor de desgaste, los colombianos merodearon el área y acosaron al guardameta Lionel Mpasi, con buenas atajadas.

Los congoleños se ordenaron mejor después de la pausa de hidratación, en tanto los colombianos fueron de más a menos. Sufrieron el desgaste, sus ataques perdieron armonía y ya no crearon peligro.

PUBLICIDAD

Colombia salió con líneas adelantadas en busca de goles. Estuvo cerca de tomar ventaja en el minuto 50 con un zurdazo de Díaz, detenido por Mpasi. Su remate quedó en el área y Jhon Arias remató por fuera.

Los africanos tomaron confianza, acabaron con la superioridad colombiana en mitad de la cancha y por momentos se acercaron al área defendida por el portero Camilo Vargas.

Cuando mejor se veía Congo, por fin Colombia anotó el gol. Muñoz apareció por la banda derecha, se hizo de una pelota desviada y de zurda la metió en el arco, el 1-0.

Congo se fue por el empate, creó peligro y en el 90+1 estuvo cerca de igualar el encuentro, pero Vargas se quedó con un remate de Nathanael Mbuku.

Con el resultado, Colombia se ubicó en el primer lugar del grupo K con seis puntos, seguido de Portugal con cuatro, la RD Congo con uno y Uzbekistán sin sumar.

El próximo 27 de junio, en la última jornada del grupo, Colombia enfrentará a Portugal en Miami y la República Democrática del Congo a Uzbekistán en Atlanta.

- Ficha técnica:

1. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; Jhon Arias (Richard Ríos m.77), Jefferson Lerma, James Rodríguez (Juan Quintero m.58); Luis Díaz, Luis Javier Suárez (Jhon Córdoba m.58).

Seleccionador. Néstor Lorenzo.

0. RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku (Joris Kayembe m.71); Ngalayel Mukau (Noah Sadiki m.46), Samuel Moutoussamy (Nathanael Mbuko m.82), Edo Kayembe (Charles Pickel m.71); Cedric Bakambu (Simon Banza m.57), Yoane Wissa.

Seleccionador: Sébastien Desabre.

Árbitro: Maurizio Mariani, de Italia. Amonestó a Jhon Lucumí; Jefferson Lerma y a Charles Pickel.

Goles: 1-0, m.76: Daniel Muñoz.

Incidencias: Partido del grupo K de la Copa Mundial, celebrado en el Estadio Guadalajara, occidente de México, ante más de 45.000 hinchas. EFE

(fotos)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los aficionados colombianos celebran la clasificación a la próxima fase del Mundial

Infobae

Ronaldo se suma a la fiesta en día de clasificación de Colombia y eliminación de Panamá

Infobae

Más de 700 epidemiólogos abordan en Pamplona los grandes avances en salud pública

Infobae

Aday Mara: "Ir a los Oklahoma City Thunder ha sido de las mejores oportunidades que había"

Infobae

Panamá lamenta los detalles que causaron su derrota y Croacia reconoce que tuvo suerte

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Si Estados Unidos no autoriza el uso del móvil de Rodolfo Reyes, ¿qué queda contra Zapatero? Las otras pruebas que sostienen la investigación del ‘caso Plus Ultra’

Sánchez trata de sacar la legislatura de los tribunales y acelera medidas sociales para demostrar a sus socios que merece la pena seguir: “La respuesta está aquí”

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

El Ayuntamiento de Soria suspende a la concejala detenida en una operación anticorrupción

ECONOMÍA

Una semana de hotel ya supera los 865 euros: los precios suben un 5% antes del verano y el turista extranjero tira del sector

Una semana de hotel ya supera los 865 euros: los precios suben un 5% antes del verano y el turista extranjero tira del sector

Esto dice la ley sobre qué hacer si se rompe el aire acondicionado en el piso de alquiler durante la ola de calor

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

DEPORTES

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

Ghana resiste ante Inglaterra y deja abierto el liderato del Grupo L en el Mundial 2026: el resumen del partido, en vídeo

El histórico récord de Cristiano Ronaldo, sus dos goles y la manita de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial, en vídeo

El Atlético de Madrid ataca al Barça por el caso Julián Álvarez y adelanta que presentará una denuncia: “Nos faltan al respeto. Creen que pueden ningunearnos”

Gaethje sigue cargando contra Topuria: “Habría sido tremendamente irrespetuoso si me hubiera vencido en la Casa Blanca”