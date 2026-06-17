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Hinchas arropan a México a su llegada a Guadalajara

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Guadalajara (México), 16 jun (EFE).- La selección de México fue arropada este martes por miles de hinchas que recibieron al equipo a su llegada a Guadalajara, donde el jueves enfrentará a Corea del Sur en el Mundial 2026.

Mariachis, juegos pirotécnicos, tambores, banderas, cánticos y una multitud de seguidores dieron la bienvenida al cuadro mexicano que jugará por primera vez un partido mundialista en el Estadio Guadalajara.

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La selección se desplazó desde el aeropuerto hasta su alojamiento con un amplio dispositivo de seguridad y un protocolo que cerró la circulación a una parte de la carretera y avenidas principales para que el convoy pudiera avanzar sin retrasos.

Personas de todas las edades llegaron desde el mediodía a la plaza comercial donde se encuentra el hotel para asegurar su lugar frente a la entrada principal para ver a los jugadores.

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Sin embargo, el Tri ingresó por una calle alterna que conecta con una entrada privada al recinto para garantizar su seguridad ante la gran cantidad de personas que les esperaban.

La hinchada no se dio por vencida y esperó afuera del hotel por cerca de dos horas hasta que algunos jugadores salieron un par de minutos a saludar y tomarse fotografías.

Luego de ganarle a Sudáfrica por 2-0, México se juega el liderato del grupo A ante Corea del Sur, en la segunda jornada del grupo A.

México deberá neutralizar a la defensa asiática liderada por Kim Min-Jae, del Bayern Múnich, y contener a una ofensiva con figuras como Lee Kang-In, del París Saint Germain y Son Heung-Min.

El miércoles el seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre y un jugador ofrecerán una conferencia de prensa en el Estadio Guadalajara y después realizarán el último entrenamiento en el Sports Arena designado como centro de entrenamiento de la ciudad del occidente del país. EFE

(foto)(vídeo)

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