Espana agencias

Once comunidades autónomas en aviso por calor, lluvias y tormentas, con Galicia en naranja

Guardar
Google icon

Madrid, 17 jun (EFE).- Siete comunidades autónomas peninsulares activarán hoy avisos amarillos (peligro bajo) por temperaturas de hasta 40 grados en el caso de Jaén y Córdoba, y otras cuatro lo harán por lluvias y tormentas con probabilidad de rachas muy fuertes de viento sin descartar granizo.

Entre estas cuatro últimas está Galicia, aunque en el caso de las precipitaciones el nivel de peligro es naranja (riesgo importante) porque podrán superar en zonas del interior acumulaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

PUBLICIDAD

A partir de las 13 horas activarán avisos amarillos por calor los territorios de Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra y La Rioja.

Asimismo, aunque por lluvias y tormentas, lo harán Asturias, Cantabria y Castilla y León. Se suma Galicia también en amarillo por tormentas, aunque en nivel naranja por precipitaciones.

PUBLICIDAD

En la montaña de Lugo y sur de esta provincia gallega así como en la zona de la Montaña de Ourense las lluvias podrán registrar más de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

En el resto de comunidades en aviso por lluvias las acumulaciones podrán superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Por ejemplo en el Bierzo y cordillera Cantábrica de León, en Sanabria (Zamora), en zonas de Ourense y de Asturias, en Liébana (Cantabria) o en el centro de Lugo (Galicia).

En el caso del calor, la campiña cordobesa así como el valle del Guadalquivir de Jaén y las zonas de Morena y Condado en esta provincia andaluza podrán registrar hasta 40 grados.

Por otra parte, se prevén máximas de 38 grados en la campiña sevillana, el sur de Huesca, la ribera del Ebro de Zaragoza, depresión central de Lleida y de Tarragona (Cataluña), y en las vegas del Guadiana (Badajoz).

En puntos de Huesca, Teruel, Zaragoza, Barcelona, prelitoral de Tarragona, Cáceres, Navarra o La Rioja se superarán los 36 grados.

Asimismo en la provincia de Madrid, tanto en la capital, como en Henares, el sur, las vegas y el oeste de la provincia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

'Toy Story 5' y 'Viva', la película española premiada en Cannes, llegan a los cines

Infobae

Anulan el rechazo de pruebas del policía acusado de matar a un médico en Almería

Infobae

Un hombre muere en un incendio declarado en una parcela de Montbrió del Camp (Tarragona)

Infobae

De fenómeno en redes a la librería: el viaje paralelo de Irene Nortes y su novela 'Hydra'

Infobae

Zapatero se sienta ante el juez como investigado por el rescate de Plus Ultra y sus joyas incautadas

Zapatero se sienta ante el juez como investigado por el rescate de Plus Ultra y sus joyas incautadas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La declaración de Zapatero, en directo: el expresidente del Gobierno llega a la Audiencia Nacional como imputado en el caso Plus Ultra

La declaración de Zapatero, en directo: el expresidente del Gobierno llega a la Audiencia Nacional como imputado en el caso Plus Ultra

La Audiencia de Lleida retira el uso de la vivienda familiar a una madre por convivir con una nueva pareja y eleva la pensión de alimentos a favor de la hija

Lo que cuesta perseguir el crimen: 70.100 euros por un traje antibomba y 15 euros por una pila de litio para que una baliza dure meses

El extraño contrato para arreglar los camiones de los bomberos que apagan incendios forestales: Madrid exige un software propiedad de dos empresas que no lo venden

Los seis trucos de un experto para pasar la ITV holgadamente: “Lleva las revoluciones un poco más altas de lo normal”

ECONOMÍA

El hombre de 104 años que ha llevado su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: reclama 43.200 euros por dos años de trabajo forzoso en la Alemania nazi

El hombre de 104 años que ha llevado su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: reclama 43.200 euros por dos años de trabajo forzoso en la Alemania nazi

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de junio

La paz entre EEUU e Irán anticipa una bajada de precios: gasolina, gasoil, alimentos e hipotecas podrían abaratarse, pero a ritmo lento

Los filetes, el bacon y las chuletas veganas ‘desaparecen’ de la UE: Bruselas limita estos términos solo a alimentos de origen 100% animal

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

DEPORTES

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

El golazo de Mbappé en la victoria de Francia ante Senegal, en vídeo: Olise, Barcola y Mbaye marcan la diferencia en su debut en el Mundial 2026

Hervé Renard, el entrenador que no consigue encajar en ninguna selección: de Arabia Saudí a Zambia, Costa de Marfil o Marruecos