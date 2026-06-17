Once comunidades autónomas en aviso por calor, lluvias y tormentas, con Galicia en naranja

Madrid, 17 jun (EFE).- Siete comunidades autónomas peninsulares activarán hoy avisos amarillos (peligro bajo) por temperaturas de hasta 40 grados en el caso de Jaén y Córdoba, y otras cuatro lo harán por lluvias y tormentas con probabilidad de rachas muy fuertes de viento sin descartar granizo.

Entre estas cuatro últimas está Galicia, aunque en el caso de las precipitaciones el nivel de peligro es naranja (riesgo importante) porque podrán superar en zonas del interior acumulaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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A partir de las 13 horas activarán avisos amarillos por calor los territorios de Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra y La Rioja.

Asimismo, aunque por lluvias y tormentas, lo harán Asturias, Cantabria y Castilla y León. Se suma Galicia también en amarillo por tormentas, aunque en nivel naranja por precipitaciones.

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En la montaña de Lugo y sur de esta provincia gallega así como en la zona de la Montaña de Ourense las lluvias podrán registrar más de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

En el resto de comunidades en aviso por lluvias las acumulaciones podrán superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Por ejemplo en el Bierzo y cordillera Cantábrica de León, en Sanabria (Zamora), en zonas de Ourense y de Asturias, en Liébana (Cantabria) o en el centro de Lugo (Galicia).

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En el caso del calor, la campiña cordobesa así como el valle del Guadalquivir de Jaén y las zonas de Morena y Condado en esta provincia andaluza podrán registrar hasta 40 grados.

Por otra parte, se prevén máximas de 38 grados en la campiña sevillana, el sur de Huesca, la ribera del Ebro de Zaragoza, depresión central de Lleida y de Tarragona (Cataluña), y en las vegas del Guadiana (Badajoz).

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En puntos de Huesca, Teruel, Zaragoza, Barcelona, prelitoral de Tarragona, Cáceres, Navarra o La Rioja se superarán los 36 grados.

Asimismo en la provincia de Madrid, tanto en la capital, como en Henares, el sur, las vegas y el oeste de la provincia. EFE