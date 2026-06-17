Messi dice que está feliz por igualar a Klose y que se identifica con Rafa Nadal

Redacción Deportes, 16 jun (EFE).- Lionel Messi dijo que está "feliz" por hacer historia con Argentina al marcar los tres goles ante Argelia e igualar al alemán Miroslav Klose, con 16 anotaciones, como el máximo artillero de los mundiales y afirmó que se identifica con el español Rafa Nadal porque siempre quiere darlo todo.

Tras anotar el primer gol este martes, en el minuto 17, el genio argentino batió con un zurdazo al portero Zidane, de Argelia, y luego dejó ver una que otra lágrima después de la celebración con sus compañeros.

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Preguntado por esa emoción después del primer gol, explicó: "Fue una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Agradecido a toda la delegación, a mis compañeros, porque como siempre estuvieron al lado mío, me dieron mucha fuerza para que esté bien".

Messi añadió que se refleja en el extenista español Rafael Nadal para hablar sobre el nivel mostrado a sus casi 39 años, los que cumplirá el próximo 24 de junio.

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"A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y somos muy parecidos, me identifico mucho. Siempre quiero dar el máximo y me quiero sentir bien, disfruto de esa manera".

Messi aseguró que no se imaginaba "nada de lo que le tocó vivir", además de agradecer al "grupo hermoso" que lidera como capitán en su sexta Copa del Mundo.

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"No me imaginaba esto ni nada de lo que me tocó vivir. Todo lo que estoy viviendo es de yapa (buena fortuna). Tuve la suerte de vivir más de lo que podría haber soñado a nivel individual y grupal. Hoy estoy disfrutando de un grupo hermoso", afirmó ante los periodistas el 10 de la Albiceleste.

Messi recibió el premio al jugador del partido en el primer choque del Grupo J tras el 3-0 ante Argelia, equipo al que definió como "dinámico, intenso".

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Sobre igualar a Klose, el '10' declaró: "Es un honor estar ahí por lo que significa, estar al lado de Klose, Ronaldo, Mbappé que hoy hizo dos", en referencia a los goles marcados por el delantero francés este martes ante Senegal.

Del nivel general del Mundial hasta dijo que "nadie regala nada, es muy competitivo" y que "todas las selecciones están muy trabajadas y todos los partidos van a ser muy volados e intensos".

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Este martes, el delantero argentino cumplió 20 años desde su primer grito mundialista en 2006 y alcanzó los 200 partidos con el uniforme celeste y blanco. EFE

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