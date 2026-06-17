Zapatero se sienta ante el juez como investigado por el rescate de Plus Ultra y sus joyas incautadas

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declara este miércoles como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que indaga en presuntas irregularidades con los 53 millones de euros del rescate de la aerolínea Plus Ultra y la supuesta influencia del exlíder socialista para que se concediera, así como por las joyas incautadas en su despacho y tasadas preliminarmente en 1,3 millones.

La declaración de Zapatero va a girar en torno a esos dos asuntos, después de que el juez instructor, José Luis Calama, haya rechazado la petición del exlíder socialista para que sólo se le pregunte por Plus Ultra y no por las joyas que descubrió la Policía Nacional, ya que alegaba que quería más tiempo para preparar su defensa. El magistrado le ha replicado este martes que no existe "indefensión", porque los hechos son "plenamente conocidos".

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Calama ha convocado a Zapatero para el miércoles y el jueves, a partir de las 9.00 horas, tras imputarle en mayo como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Se prevé que el expresidente acceda por la puerta principal del edificio, la usada por los jueces, en lugar de hacerlo por la habitual para visitantes, una petición realizada por Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad y que la Audiencia Nacional ha autorizado.

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En un auto, el instructor indicó que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

La supuesta trama tendría como finalidad, señaló, "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

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Al respecto, el magistrado ordenó bloquear hasta el límite de 490.780 euros de cuentas bancarias del expresidente, concretamente el importe que habría recibido de Análisis Relevante, empresa de Julio Martínez Martínez --amigo suyo también investigado-- y una de las mercantiles señaladas por los investigadores.

CALAMA VE INDICIO DE PRESUNTO DELITO FISCAL

Por otro lado, Calama comunicó la semana pasada a Zapatero su imputación en una pieza separada por presuntos delitos fiscal y de contrabando por las joyas halladas en el registro de su despacho, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

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El magistrado acordó realizar una tasación de las joyas que fue encargada a la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español para "determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición", y que arrojó un valor preliminar de 1,3 millones de euros.

También expuso que, sin perjuicio de una pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, existe "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante".

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Y es que, añadió, "la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

EL VOLCADO DEL MÓVIL DE UN INVESTIGADO

Uno de los últimos movimientos de la defensa Zapatero, que va a ser el primer expresidente del Gobierno en democracia que comparece como imputado en una causa de presunta corrupción, fue reclamar al juez que solicite a Estados Unidos más información sobre cómo tuvo acceso al contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea también investigado en la causa.

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El letrado de Zapatero, Víctor Moreno, puso de manifiesto en un escrito la "ausencia de los datos completos" acerca de la aprehensión del dispositivo de Reyes, así como del método de volcado y de la conservación y custodia del dispositivo al que la policía estadounidense accedió.

Todo ello después de conocerse que Calama solicitó "cooperación jurídica internacional" a Estados Unidos para utilizar como medio de prueba el contenido del teléfono de Reyes, de donde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía analizó mensajes entre algunos investigados que sitúan a Zapatero detrás de la operación para el rescate de Plus Ultra.

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Así, Moreno alegó que su objetivo es "verificar si las conversaciones que se dicen contenidas en el dispositivo y que han sido analizadas por la Policía y por el Ministerio Fiscal cumplen realmente con los requisitos de autenticidad, integridad y licitud que son imprescindibles para que se puedan considerar aptas como prueba en el proceso penal".

Por ello, el abogado de Zapatero instó al juez a que reclame a Estados Unidos "la concreta resolución judicial", orden o autorización administrativa que amparó la incautación o el clonado del celular de Reyes y la posterior extradición y análisis del dispositivo en España.

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LOS MENSAJES: ZAPATERO ES "PRO MADURO"

En uno de los oficios de la UDEF, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, los agentes recogieron mensajes de teléfono entre Reyes y Julio Martínez Sola --presidente de la compañía--, en los que el exconsejero le preguntaba cómo llegar "a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento, etc.".

A lo que el presidente de Plus Ultra contestó, según la UDEF, que el CEO, Roberto Roselli, director financiero, se lo había comentado ya: "Me lo estuvo comentando Roberto, lo he lanzado por dos vías".

"Delcy que llame a Ábalos", le sugirió Reyes en alusión a la dirigente venezolana, en mensajes extraídos de su teléfono móvil por las autoridades de Estados Unidos y aportados a la investigación. "O alguien con Zapatero", apuntó a continuación Martínez Sola.

La Policía señaló que en esa misma conversación Reyes le comentó: "Sirve pa' algo ese 'señor'". Martínez Sola expresó que Zapatero "es pro Sánchez" y que "el fin justifica los medios". "Y pro Maduro", añadió el exconsejero, que le comentó que iba a preguntar "por sus amigos en Caracas" y que "crisis es oportunidad" y tenían que "encontrarla".

Asimismo, la UDEF constató que Reyes se refirió al expresidente como su "pana" después de una reunión en el Ministerio de Transportes: "Nuestro pana Zapatero detrás".