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El Gobierno sigue confiando en Zapatero a la espera de sus explicaciones sobre las joyas

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Madrid, 17 jun (EFE).- El Ejecutivo mantiene su confianza en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y confía en que las joyas halladas en su despacho tengan una explicación "absolutamente razonable".

Fuentes del Gobierno se han manifestado así este miércoles, cuando Zapatero se encuentra declarando en la Audiencia Nacional como investigado por liderar, presuntamente, una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, y ante las sospechas sobre las joyas de 1,3 millones de euros encontradas en su oficina.

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Desde el Ejecutivo subrayan que su posición no ha cambiado respecto al expresidente, piden que se respete su presunción de inocencia y su derecho a defenderse.

A su vez han pedido esperar a que Zapatero dé las explicaciones pertinentes en la Audiencia Nacional sobre los delitos que se le imputan y también sobre las joyas que, inciden, se conocen únicamente por fotografías.

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Las mismas fuentes han apuntado que no existe un "coordinación" de Moncloa con el expresidente más allá del contacto personal que puedan tener los miembros del Gobierno con él.

También se han pronunciado sobre la comparecencia de ayer en el Senado de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y consideran que estuvo "muy bien" y se respondió con "transparencia" a las dudas que había sobre sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez. EFE

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