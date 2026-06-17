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Comienza la inédita declaración de Zapatero como investigado en la Audiencia Nacional

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Madrid, 17 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha comenzado a declarar a las 09:12 horas en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra, donde se le investiga por liderar, presuntamente, una trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de comisiones.

La comparecencia del también ex secretario general del PSOE ante el juez José Luis Calama ha arrancado a las 09:12 horas, tras acceder a la sede judicial a pie por la puerta principal, reservada para jueces, fiscales y funcionarios, después de que un coche le dejase en las inmediaciones del edificio, como había solicitado Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad.

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El expresidente ha llegado a las 08:49 horas a una sede judicial blindada por un fuerte despliegue policial y ante gran expectación mediática, con unos 200 periodistas y medios gráficos, así como un grupo de personas que están coreando consignas contra el exlíder socialista, incluido un cuarteto de cuerda.

Zapatero está declarando como imputado en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, además del delito fiscal y contrabando que recientemente le imputó el juez por las casi 80 joyas de 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía.

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A la espera de saber si declara sobre estas joyas, tras pedir sin éxito suspender esta parte de su declaración, Zapatero deberá disipar las sospechas del juez, que le sitúa en el "vértice" de una trama de influencias, para la que aportaría sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel" de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra.

Antes de su declaración, Luis Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa -una de las acusaciones populares-, ha tachado, en declaraciones a los medios, de "histórico" este miércoles, en el que "España no puede permitirse la posibilidad de tener otro (Carles) Puigdemont", razón por la cual ha instado al PP -que coordina a las acusaciones populares- que solicite prisión provisional para el expresidente ante el riesgo de fuga.

El PP es la única acusación popular que puede asistir a la declaración, en la que, como investigado, Zapatero tiene derecho a no prestar declaración, a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, y a no declarar contra sí mismo. Al ser imputado, aseguró que ejercerá su defensa "con toda la firmeza y convicción".

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