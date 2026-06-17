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Brno, la gran oportunidad de Marc Márquez para certificar su remontada

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- El circuito de Brno, escenario del Gran Premio de la República Checa de MotoGP, puede ser la gran oportunidad para el vigente campeón del mundo de la categoría, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), para certificar el inicio de su remontada en la clasificación del mundial.

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Quinto en la tabla del campeonato, a 72 puntos del líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), el nueve veces campeón del mundo de motociclismo llega a un trazado en el que sólo en una ocasión (2014, que acabó cuarto) no ha finalizado sobre el podio en las carreras que ha disputado en ese escenario en la categoría de MotoGP, pues en 2020, no acudió al estar lesionado.

Fue en ese año 2020, la última vez que se corrió en la República Checa, hasta que la prueba centro europea regresó al calendario del campeonato del mundo en 2025, edición que volvió a ganar un Marc Márquez que ya lo había hecho anteriormente en 2013, 2017 y 2019, siendo segundo en 2015 y tercero en 2016 y 2018.

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El dominio mostrado por Marc Márquez en la última prueba disputada hasta la fecha, Hungría, con victoria en la carrera 'sprint' y también en el gran premio, ya son una muestra más que válida de las condiciones físicas del piloto de Cervera, pero quizás el dato más significativo lo 'descubrió' el propio piloto en Balaton Park, al reconocer que era la primera vez en mucho tiempo que daba a sus técnicos por escrito las explicaciones pertinentes para adecuar la moto al trazado.

Los problemas con su brazo derecho, que se quedaba dormido tras un esfuerzo prolongado, parecen haber quedado en el pasado al extraerle un tornillo de su hombro que le presionaba el nervio radial.

Y Brno puede ser la certificación de esa recuperación, pues con casi dos semanas más de descanso, Marc Márquez debe llegar con unas condiciones físicas muchos mejores que las que decía tener en Balaton Park, en donde ya dejó claro a propios y extraños que nadie puede descartar su presencia en la lucha por renovar el título mundial.

Frente a él estarán los dos pilotos oficiales de Aprilia, el italiano Marco Bezzecchi, líder del campeonato, y el español Jorge Martín, segundo en la clasificación provisional del mundial, que han demostrado contar con una de las mejores mecánicas, si no la mejor, de la categoría, aunque surjan algunos 'problemas' internos en el equipo.

El error de Jorge Martín en la salida de Hungría no 'sentó' demasiado bien a los integrantes del equipo de Noale, cuyo máximo exponente, Massimo Rivola, tendrá que 'poner paz' para focalizarse en el gran objetivo de la temporada, conseguir su primer título mundial de MotoGP.

Además, habrá que tener en cuenta a su propio compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), aunque éste 'sólo' cuenta con una duodécima plaza en 2019 y el cuarto puesto de 2025.

Como también habrá que considerar las opciones del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), tercero en el campeonato, y el español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), quien continúa buscando su primera victoria en la categoría de MotoGP a pesar de ocupar el cuarto puesto en la clasificación, a 48 puntos de Bezzecchi.

Una de las novedades de la carrera checa será la presencia del español Alex Márquez, lesionado en el Gran Premio de Cataluña, donde se fracturó la clavícula y sufrió una "fractura marginal en la vértebra C7", de la que se encuentra bastante recuperado y que le permitirá viajar a Brno para intentar conseguir el 'apto' de la comisión médica de los grandes premios, si bien es cierto que sus condiciones físicas no estarán al ciento por ciento.

En la pelea por el podio, quizás no tanto para hacerlo por el triunfo, también pueden estar el japonés Ai Ogura y el español Raúl Fernández, pilotos de la escudería satélite de Aprilia, y en el caso del segundo todavía sin su continuidad en MotoGP garantizada para 2027.

El español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) es otro de los candidatos al podio y también a la victoria, pues ya logró el triunfo en Indonesia en 2025.

Y, una vez más, el rendimiento de los pilotos oficiales de Honda, el italiano Luca Marini y el español Joan Mir, y de Yamaha, el francés Fabio Quartararo y el español Alex Rins, volverá a ser una incógnita, si bien los representantes de la marca del 'Ala Dorada' son los que parecen estar cada vez más cerca de su competencia, no así los de la fábrica de Iwata. EFE

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