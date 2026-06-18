Ancelotti anuncia cambios contra Haití: "Podemos y tenemos que hacerlo mejor"

Filadelfia (EE.UU.), 18 jun (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, adelantó este jueves que realizará algunos cambios en el once titular contra Haití porque considera que el equipo "puede y tiene que hacerlo mejor" con respecto al empate contra Marruecos (1-1) en el debut en el Mundial 2026.

"Algún cambio vamos a hacer, puede ser que entre algún jugador que esté más fresco. Tenemos que mejorar en equilibrio y en calidad del juego. Errar menos pases. Tenemos calidad para hacerlo, para hacer un partido entretenido", señaló el técnico italiano en rueda de prensa, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

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'Carletto' aseguró que tiene el once titular definido en su cabeza, aunque evitó detallar qué sustituciones pretende introducir.

"No tengo ningún problema en comunicar la alineación inicial. El fútbol no tiene secretos, pero prefiero decírselo primero a los jugadores", indicó, postergando el misterio.

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Asimismo, confesó que no esperaba que la Canarinha firmara una primera parte tan mala ante Marruecos y lo achacó al "peso de la camiseta" y la "presión del debut", lo que pudo haber afectado el "aspecto mental de los jugadores".

"El partido no fue bueno y me deja un poco crítico con el equipo (...) Tenemos que buscar la solución. Hemos trabajado estos días para intentar solucionarlo y creo que lo vamos a solucionar porque sigo confiando en que el equipo va a ser competitivo en esta Copa del Mundo", garantizó.

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Si bien rechazó que su selección adquiera una "identidad clara" porque quiere que sus jugadores hagan bien "muchas cosas: defender en bloque bajo, atacar, aprovechar la calidad individual, ser agresivos delante, bajar el bloque, defender en tu área", enumeró.

Sobre Haití, dijo que en su primer partido contra Escocia, que terminó perdiendo por la mínima (0-1), se mostró como una selección "muy equilibrada, con calidad física sobre todo, bien organizada y con un sistema bastante claro".

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"Juegan un buen fútbol con las características que tienen. Tenemos que respetar a todos porque esto es un Mundial y todo el mundo está muy motivado", advirtió. EFE

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