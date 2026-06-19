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El debut ganador de “Hoy Ceno Contigo” sobresale en las primeras nocturnas

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Madrid, 19 jun (EFE).- La victoria del potro de tres años debutante “Hoy Ceno Contigo” ha sido la nota más destacada de la primera jornada de carreras nocturnas del Hipódromo de La Zarzuela de Madrid disputada este jueves.

“Hoy Ceno Contigo”, propiedad de la cuadra Animus Domini y entrenado por Rubén Maroto, ha dominado por ocho cuerpos a la favorita “Atenea” en el premio Gonzalo de Lucas, de 1.900 metros.

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El jockey portugués Ricardo Sousa montó con un recorrido en progresión al hijo de “Cloth of Stars” y no encontró rival en la hoy muy pesada pista de arena madrileña.

Otro jockey, el sevillano Ignacio Melgarejo, fue noticia por enlazar dos triunfos y un segundo puesto en la velada. Ganó con “Adri” en la otra carrera reservada a los ejemplares de tres años y con “Mi Niño” en uno de los tres hándicaps de 1.200 metros progamados.

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“Villaires”, que ha ganado tres veranos consecutivos, y “Smoky Mountain”, con un poderoso cambio de ritmo, completaron la relación de ganadores, con las respectivas montas del argentino Nico Valle y de la checa Denissa Sikorová.

Las mantillas que forman la combinación premiada de la Quíntuple Plus son: 4 – 6 – 7 –

3 – 1 – 3. En la Lototurf, el caballo ganador es el 3. No tomó la salida en la primera carrera “Aristócrata”, que desmontó a su jockey, Jaime Gelabert, cuando se dirigía a los cajones.

El sábado 20 vuelven las carreras a La Zarzuela, en este caso a la pista de hierba, con horario vespertino y con un gran premio en juego, la milla del Claudio Carudel.EFE

fg/slls

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