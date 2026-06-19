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Corrosión de Colmenas entre Amores Podridos y Rositas en el arranque del Azkena en Vitoria

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Javier Domaica

Vitoria, 19 jun (EFE).- El arranque del Azkena Rock Festival de Vitoria contó con una Corrosión de Colmenas entre Amores Podridos y Rositas, en una primera jornada que mantuvo en vilo al público desde que las primeras bandas se subieron a los tres escenarios del festival vitoriano que funcionaron este jueves y donde destacaron Corrosion of Conformity, Dewolff, Imelda May y The Hives.

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El calor vespertino dio paso a una noche cálida y perfecta para disfrutar con el heavy metal estadounidense de Corrosion of Conformity que sonó impecable, con la dureza que debe ser y con la obligación de levantar al público que llegaba tras crecer con Imelda May.

‘Clean my wounds’ fue uno de los temas de los norteamericanos más esperados por los ‘azkenitos’, bautizados así por el vocalista sueco de The Hives, Pelle Almqvist.

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La banda escandinava hizo botar al recinto de Mendizabala en el concierto más multitudinario del día, como cabía esperar. Con un sonido potente y sin desequilibrios, destacaron algunos de sus grandes temas como ‘Come on’ o ‘Hate to Say I Told You So’.

A Almqvist, que demostró sus dotes con el castellano, le sobró conversación, pero quiso mantener en vilo a un público que le recibió abajo con ‘Tick Tick Boom’ en un ‘bolo’ muy aseado.

Antes, Dewolff ya había calentado todos los motores posibles con una limpieza en su sonido y con su habitual rock psicodélico en el que no faltó el protagonismo de Robin Piso con su Hammond y unas coristas muy bien integradas.

El aullido del lobo de Pablo van de Poel se dejó sentir en la explanada de Mendizabala con ‘Night train’ o con los 26 minutos de su gran e interminable ‘Rosita’ con la que acabó sobre el público.

Imelda May tomó el relevó más discreta y sobria que su última vez. Sin tupés pero con la compañía de Darryl Higham, que afiló su guitarra en un concierto que fue creciendo según se fue metiendo el sol.

El público comenzó a soltarse y terminó arriba en los bises ‘Jonnhy Got a Boom Boom’ o el esperado ‘Tainted Love’.

Mientras tanto, lo mejor del Trashville fue el trío danés ‘The Concrete Boys’, que fue un imán para aquellos que se quedaron en tierra de nadie en una primera jornada en la que Robert Finley hizo las delicias de los más madrugadores.

Velvet Rush, The Zac Schulze Gang y John Dealer & The Coconuts tomaron la Virgen Blanca en una tarde paralela correspondiente al ‘Osteguna Rock’.

La céntrica plaza de la capital vasca tendrá mañana a Bywater Call para poner las primeras notas rockeras de un día en el que el Azkena rendirá a pleno rendimiento con Alice Cooper, Sugar, Los Enemigos o Evaristo, entre otras bandas que coparán los cuatro escenarios ‘azkeneros’. EFE

jd/rfg

(foto)

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