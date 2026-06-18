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Edson Álvarez comanda la defensa de México en el partido ante Corea del Sur

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Guadalajara (México), 18 jun (EFE).- Edson Álvarez fue el elegido por el seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre para comandar la defensa de México ante Corea del Sur, este jueves, en la segunda jornada del grupo A en el partido que se efectuará en Guadalajara, Jalisco.

Alineaciones:

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Seleccionador: Javier Aguirre.

Corea del Sur: Kim Seunggyu; Lee Hanbeom, Kim Minjae, Kim Moonhawn, Seol Youngwoo; Lee Gihyuk, Hwang Inbeom, Paik Seungho, Lee Jaesung, Lee Kangin; Son Heungmin.

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Seleccionador: Hong Myung-bo. EFE

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