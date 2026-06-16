Garamendi ve "sorprendente" el asunto de las joyas de Zapatero: "No están mal los regalos"

Madrid, 16 jun (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado "sorprendente" que se hallaran joyas por valor de 1,3 millones de euros en una caja fuerte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: "Tener metido en la caja 1.300.000 euros, pues hombre, no están mal los regalos", ha comentado

En declaraciones a los periodistas en una jornada sobre inversión empresarial en el País Vasco celebrada en Madrid, el presidente de la patronal ha señalado que hay que esperar a escuchar las explicaciones del expresidente y ver si son o no regalos.

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Pero, en cualquier caso, ha considerado "sorprendente" la aparición de esas joyas y se ha incluido entre los "ciudadanos perplejos" con las cosas que se ven y escuchan "cada día". EFE