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El PSOE no presentará voto particular al dictamen de la comisión de la mina de Cerredo

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Oviedo, 16 jun (EFE).- El Grupo parlamentario Socialista no presentará finalmente voto particular al contenido del dictamen de la comisión de investigación del accidente de la mina de Cerredo (Asturias), en el que fallecieron cinco trabajadores leoneses el 31 de marzo del pasado año.

El texto, con el que los socialistas habían mostrado sus discrepancias, fue respaldado en la comisión por el resto de grupos parlamentarios e incluye la exigencia de responsabilidades que deben concretarse en ceses y dimisiones.

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En concreto, el texto exige responsabilidades políticas que deberán sustanciarse "y no limitarse a quedar reflejadas en un papel sino conllevar ceses" para cuatro exconsejeros del Gobierno regional -Belarmina Díaz, Isaac Pola, Enrique Fernández (actual presidente de Hunosa) y Nieves Roqueñí (actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón)- y para tres altos funcionarios del Principado, dos jefes de servicio y un secretario general técnico.

El texto incorpora también la exigencia de habilitar una línea de ayudas específica para las víctimas del accidente del año pasado, en el que hubo cinco muertos, y también al registrado en la misma explotación en 2022, en el que falleció otro trabajador, sin que tenga la consideración de adelanto de las indemnizaciones que pudieran corresponder a las familias de los fallecidos y al trabajador herido.

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El dictamen será elevado al pleno de la cámara autonómica de la próxima semana para su aprobación definitiva. EFE

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