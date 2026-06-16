Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 17 de junio: Luisa hará un descubrimiento sobre Rosalía y Braulio fracasará en su cortejo a Manuela

'Valle Salvaje': Manuela y Bárbara hablan sobre Leonardo. (RTVE)

TVE ha recuperado este martes la emisión de Valle Salvaje en La 1 y el capítulo del miércoles llegará con un giro que puede alterar varias tramas: Luisa descubrirá algo sobre Rosalía mientras el intento de Braulio de acercarse a Manuela terminará en fracaso, después de varios cambios de parrilla por la visita del papa León XIV a España y el Mundial de fútbol.

La vuelta a la normalidad en la tarde de La 1 ha permitido que la ficción continúe su emisión habitual junto a La Promesa, después de que los seguidores de la serie tuvieran que esperar un día más para saber cómo seguía la historia. La cadena pública había suspendido la emisión prevista para ofrecer el partido del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde.

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En el capítulo de Valle Salvaje emitido este martes, Alejo ha animado a Bárbara a sincerarse por completo con Manuela. La situación se ha complicado cuando él mismo ha comprobado la tensión evidente entre la joven de los Guzmán y su primo, una señal de que entre ambos siguen abiertas varias cuentas pendientes. La nueva entrega pondrá el foco en Enriqueta y en su estrategia para acercar a Braulio a Manuela.

'Valle Salvaje': Alejo es testigo de la tirantez entre Manuela y Braulio. (RTVE)

Ese movimiento no saldrá como ella esperaba, porque el primer intento del joven acabará mal y, además, una revelación suya la dejará descolocada. Ese tropiezo cambia una línea argumental que ya había empezado a definirse en el episodio del martes. Braulio había descubierto entonces las verdaderas intenciones de su madre, decidida a impulsar un acercamiento con Manuela con la idea de convertirla en la futura esposa de su hijo, pese a que él no compartía ese entusiasmo.

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Qué pasará el miércoles en ‘Valle Salvaje’

El episodio del miércoles de Valle Salvaje mostrará cómo los planes de Enriqueta empiezan a torcerse cuando Braulio trata de cortejar a Manuela y fracasa en ese primer acercamiento. La entrega también incluirá una confesión inesperada del joven que dejará desconcertada a su madre y modificará el rumbo que ella había trazado para su hijo.

En paralelo, la serie profundizará en otra de las tramas abiertas de la semana. Luisa hará un descubrimiento importante relacionado con Rosalía que la dejará impactada y reforzará las sospechas que desde hace días rodean a la joven. La historia mantiene así una línea de tensión sostenida alrededor de Rosalía, en un contexto marcado por alianzas inestables, mentiras y dobles intenciones.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La semana de ‘Valle Salvaje’

La emisión de este martes también ha servido para consolidar otro frente de conflicto en la Casa Pequeña. Victoria ha vuelto a actuar como si siguiera siendo la máxima autoridad, convencida de que aún puede imponer su criterio al resto. Ese pulso de poder se suma a un escenario más amplio en el que varios personajes tratan de afianzarse.

El relato de esta semana sitúa a Victoria intentando hacerse fuerte en ese espacio, mientras otras maniobras familiares avanzan alrededor de Manuela y del futuro de Braulio. A ese clima se añadirá otro hecho que sacudirá la convivencia en capítulos posteriores: Manuela sufrirá una caída por las escaleras que no será accidental, sino provocada por alguien. Con la programación ya restablecida este martes en TVE, la serie retoma así sus tramas en su horario habitual de tarde en La 1.

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