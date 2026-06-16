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Defensa y el Barcelona Supercomputing Center crean un laboratorio para tecnologías duales

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Barcelona, 16 jun (EFE).- El Ministerio de Defensa y el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) han puesto en marcha este martes el Laboratorio Nacional de Supercomputación para Tecnologías Duales Stella Maris, orientado al desarrollo de capacidades estratégicas en materia de seguridad.

El centro impulsará la investigación en ámbitos como la inteligencia artificial, la ciberresiliencia, las tecnologías cuánticas y la simulación avanzada frente a riesgos multidominio, según ha indicado Defensa en un comunicado.

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Al acto de presentación han asistido la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el director del BSC, Mateo Valero, además de responsables del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) y representantes del sector industrial y universitario.

Durante su intervención, Valcarce ha señalado que el proyecto busca construir un ecosistema nacional que integre la innovación científica, en un contexto donde la defensa actual exige "modelizar escenarios complejos", procesar cantidades masivas de información y "tomar decisiones cada vez más rápidas y precisas".

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Por su parte, el director del BSC, Mateo Valero, ha defendido que la supercomputación y la inteligencia artificial son herramientas fundamentales para afrontar retos como la gestión de emergencias, la protección de infraestructuras críticas y el fortalecimiento de la autonomía tecnológica de España y Europa. EFE

dic/fl/ram

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