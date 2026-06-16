Mercedes González reprocha a PP y Vox el "daño irreparable" que le han causado

Madrid, 16 jun (EFE).- La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reprochado este martes al PP y Vox el "daño humano y político irreparable" que le han causado al sembrar dudas sobre su labor al frente del instituto armado: "Hoy me ha tocado a mí", ha indicado.
En un alegato final ante la Comisión de Interior del Senado en la que ha dado explicaciones sobre sus encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez, González ha reiterado que ella "no ha hecho nada malo", pero que "mientras tanto, aquí dentro y fuera rugirá la furia deseosa de alcanzar su objetivo, que es la destrucción y la desolación".
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"Hoy me ha tocado a mí, efectivamente, pero yo no he cometido ningún delito y ustedes lo saben. Yo jamás haría daño a una institución por la que vivo, y ustedes lo saben. No he ejercido persecución contra nadie, y ustedes lo saben. No me he entrometido en ninguna investigación, y lo saben. Pero hoy es lo que me toca a mí y seguramente mañana le tocará a otra persona", ha sostenido la directora del instituto armado.
González ha conminado a PP y Vox a que "paren" en algún momento, porque "desprestigiar" las instituciones con tal de llegar a su objetivo "conduce a un destino muy peligroso".
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"Porque cuando llegas ya no hay nada, porque las instituciones que ustedes encontrarán ya están deterioradas", ha concluido. EFE
(foto) (vídeo)
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