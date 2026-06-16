Espana agencias

El juez decide posibles medidas para el investigado por muerte de una bebé por quemaduras

Guardar
Google icon

Sevilla, 16 jun (EFE).- Un Juzgado de Sevilla tiene previsto celebrar este miércoles una vista para la adopción de medidas provisionales respecto al investigado por la muerte de la bebé de 14 meses que falleció en un hospital después de las quemaduras sufridas cuando la bañaban en un domicilio de Bormujos.

Fuentes del caso han informado a EFE de que esta comparecencia ha sido fijada en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, Plaza 11, ubicada en los Juzgados de El Prado, a partir de las 10:15 horas de la mañana.

PUBLICIDAD

Este tipo de audiencias en están recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé en su artículo 505 que la Fiscalía o las partes acusadoras puedan pedir en una causa que se decrete la prisión provisional de un investigado o encausado o su libertad provisional con fianza.

La citación se producirá una semana después de que la familia paterna de la bebé fallecida asegurara que exigiría justicia ante las que considera "versiones contraditorias" sobre cómo ocurrieron los hechos y no descartara ninguna hipótesis.

PUBLICIDAD

La madre de la menor ya apuntó anteriormente a la posible responsabilidad de su actual pareja, quien llegó a declarar como investigado antes de que muriera la niña el pasado 29 de mayo, tras permanecer dos meses en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío.

La semana pasada la madre también pidió "prudencia" ante cualquier especulación sobre lo ocurrido y reiteró que su única prioridad es que se haga justicia con su hija. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Paula Badosa logra ante Lamens su primera victoria desde abril

Infobae

El montenegrino Dino Radončić renueva con el Básquet Coruña

Infobae

Mercedes González reprocha a PP y Vox el "daño irreparable" que le han causado

Infobae

Defensa y el Barcelona Supercomputing Center crean un laboratorio para tecnologías duales

Infobae

Podemos y los sindicatos de Tubos Reunidos presentan mañana una iniciativa en el Congreso

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La directora de la Guardia Civil niega haber intervenido en maniobras contra la UCO: “Jamás he participado en ninguna trama influenciada por la señora Leire Díez”

La directora de la Guardia Civil niega haber intervenido en maniobras contra la UCO: “Jamás he participado en ninguna trama influenciada por la señora Leire Díez”

La Justicia absuelve a la hermana de la secretaria de Zapatero por supuesta inacción de su Ayuntamiento ante las denuncias vecinales por ruido en un restaurante

La Audiencia Nacional autoriza que Zapatero entre por la “puerta grande” de los jueces y no por la de visitantes para declarar como investigado

La mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso impide la votación para exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones: “Tienen miedo”

La Infantería de Marina española llega a la costa este de Estados Unidos con 700 militares, cinco buques y 75 vehículos

ECONOMÍA

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

El primer borrador del presupuesto europeo divide a la UE: la reducción del gasto y la desinversión de la PAC en el centro del debate

El absentismo dispara los costes en la construcción: 14 jornadas perdidas al año por trabajador y un impacto económico de 3.500 M€

Los empleados de la construcción pierden dinero para su jubilación al no aportar las empresas a su plan de pensiones

La “explotación invisible” de las empleadas domésticas internas: hasta 22 horas diarias al servicio de las familias

DEPORTES

Una nueva Inglaterra busca saldar la cuenta pendiente de Moscú ante una Croacia en transición liderada por un Modrić enmascarado

Una nueva Inglaterra busca saldar la cuenta pendiente de Moscú ante una Croacia en transición liderada por un Modrić enmascarado

Un carpintero catalán recuerda su relación con Vozinha: “Me pedía que le comprara guantes porque ahí son difíciles de encontrar”

Sale a la luz el parte de lesiones de Ilia Topuria tras su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

Un instituto de Noruega abre sus puertas por la noche para que alumnos y profesores vean juntos el debut de su selección en el Mundial 2026

El dato que invita a la esperanza para la selección española: las dos ocasiones en que una selección empató en su debut y fue campeona del mundo