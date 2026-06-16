El juez decide posibles medidas para el investigado por muerte de una bebé por quemaduras

Sevilla, 16 jun (EFE).- Un Juzgado de Sevilla tiene previsto celebrar este miércoles una vista para la adopción de medidas provisionales respecto al investigado por la muerte de la bebé de 14 meses que falleció en un hospital después de las quemaduras sufridas cuando la bañaban en un domicilio de Bormujos.

Fuentes del caso han informado a EFE de que esta comparecencia ha sido fijada en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, Plaza 11, ubicada en los Juzgados de El Prado, a partir de las 10:15 horas de la mañana.

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Este tipo de audiencias en están recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé en su artículo 505 que la Fiscalía o las partes acusadoras puedan pedir en una causa que se decrete la prisión provisional de un investigado o encausado o su libertad provisional con fianza.

La citación se producirá una semana después de que la familia paterna de la bebé fallecida asegurara que exigiría justicia ante las que considera "versiones contraditorias" sobre cómo ocurrieron los hechos y no descartara ninguna hipótesis.

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La madre de la menor ya apuntó anteriormente a la posible responsabilidad de su actual pareja, quien llegó a declarar como investigado antes de que muriera la niña el pasado 29 de mayo, tras permanecer dos meses en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío.

La semana pasada la madre también pidió "prudencia" ante cualquier especulación sobre lo ocurrido y reiteró que su única prioridad es que se haga justicia con su hija. EFE

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