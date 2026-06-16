Espana agencias

El montenegrino Dino Radončić renueva con el Básquet Coruña

Guardar
Google icon

A Coruña, 16 jun (EFE).- El ala-pívot internacional montenegrino Dino Radončić, que se encuentra recuperándose de la trombosis venosa en la pierna izquierda que le apartó de las canchas en el mes de marzo, amplió un año más su contrato con el Leyma Básquet Coruña, informó este martes la entidad gallega.

El jugador balcánico llegó al equipo de Carles Marco a finales de octubre de 2025 para sustituir al cubano Yoanki Mencía, despedido por el club tras reconocer un delito de malos tratos contra su expareja.

PUBLICIDAD

“En marzo, cuando me pasó esa lesión y después de la ovación que me disteis en el Coliseum, supe que nuestra historia no iba a acabar ahí. Así que, por eso, estoy de vuelta. Quiero dar las gracias al entrenador, al staff, a la directiva y a todo el mundo que confía en mí para este nuevo proyecto en la ACB. Estoy seguro de que nos va a ir genial”, afirmó el jugador.

En su vídeo difundido por el club tras su renovación, el balcánico también dijo que por su parte no faltará “lucha y entrega” en esta nueva etapa del equipo naranja en la máxima categoría.

PUBLICIDAD

Radončić es jugador de formación local, por lo que no ocupará plaza de extracomunitario en la liga Endesa. En su primera temporada con el Básquet Coruña en Primera FEB, el montenegrino promedió 9,3 puntos, 3,9 rebotes y 2,1 asistencias en los veinte partidos que disputó. EFE

dmg/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Melilla, dispuesta a ir "a por todas" en su denuncia contra el Gobierno por el agua

Infobae

Rufián asegura que la enmienda de Junts que pedía elecciones a Sánchez es "la antesala de una moción de censura"

Rufián asegura que la enmienda de Junts que pedía elecciones a Sánchez es "la antesala de una moción de censura"

'Génova' cree que el veto a las enmiendas que pedían elecciones "acrecienta la distancia" de Sánchez con sus socios

'Génova' cree que el veto a las enmiendas que pedían elecciones "acrecienta la distancia" de Sánchez con sus socios

Mikel Merino: “Lo que estamos haciendo va a tener recompensa”

Infobae

Rufián ve en el paso de PP-Junts para pedir elecciones la antesala de la moción de censura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La directora de la Guardia Civil niega haber intervenido en maniobras contra la UCO: “Jamás he participado en ninguna trama influenciada por la señora Leire Díez”

La directora de la Guardia Civil niega haber intervenido en maniobras contra la UCO: “Jamás he participado en ninguna trama influenciada por la señora Leire Díez”

La Justicia absuelve a la hermana de la secretaria de Zapatero por supuesta inacción de su Ayuntamiento ante las denuncias vecinales por ruido en un restaurante

La Audiencia Nacional autoriza que Zapatero entre por la “puerta grande” de los jueces y no por la de visitantes para declarar como investigado

La mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso impide la votación para exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones: “Tienen miedo”

La Infantería de Marina española llega a la costa este de Estados Unidos con 700 militares, cinco buques y 75 vehículos

ECONOMÍA

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

El primer borrador del presupuesto europeo divide a la UE: la reducción del gasto y la desinversión de la PAC en el centro del debate

El absentismo dispara los costes en la construcción: 14 jornadas perdidas al año por trabajador y un impacto económico de 3.500 M€

Los empleados de la construcción pierden dinero para su jubilación al no aportar las empresas a su plan de pensiones

La “explotación invisible” de las empleadas domésticas internas: hasta 22 horas diarias al servicio de las familias

DEPORTES

Problemas para Inglaterra: Tino Livramento se lesiona y dice adiós al Mundial 2026 justo antes del debut

Problemas para Inglaterra: Tino Livramento se lesiona y dice adiós al Mundial 2026 justo antes del debut

Una nueva Inglaterra busca saldar la cuenta pendiente de Moscú ante una Croacia en transición liderada por un Modrić enmascarado

Un carpintero catalán recuerda su relación con Vozinha: “Me pedía que le comprara guantes porque ahí son difíciles de encontrar”

Sale a la luz el parte de lesiones de Ilia Topuria tras su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

Un instituto de Noruega abre sus puertas por la noche para que alumnos y profesores vean juntos el debut de su selección en el Mundial 2026