El montenegrino Dino Radončić renueva con el Básquet Coruña

A Coruña, 16 jun (EFE).- El ala-pívot internacional montenegrino Dino Radončić, que se encuentra recuperándose de la trombosis venosa en la pierna izquierda que le apartó de las canchas en el mes de marzo, amplió un año más su contrato con el Leyma Básquet Coruña, informó este martes la entidad gallega.

El jugador balcánico llegó al equipo de Carles Marco a finales de octubre de 2025 para sustituir al cubano Yoanki Mencía, despedido por el club tras reconocer un delito de malos tratos contra su expareja.

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“En marzo, cuando me pasó esa lesión y después de la ovación que me disteis en el Coliseum, supe que nuestra historia no iba a acabar ahí. Así que, por eso, estoy de vuelta. Quiero dar las gracias al entrenador, al staff, a la directiva y a todo el mundo que confía en mí para este nuevo proyecto en la ACB. Estoy seguro de que nos va a ir genial”, afirmó el jugador.

En su vídeo difundido por el club tras su renovación, el balcánico también dijo que por su parte no faltará “lucha y entrega” en esta nueva etapa del equipo naranja en la máxima categoría.

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Radončić es jugador de formación local, por lo que no ocupará plaza de extracomunitario en la liga Endesa. En su primera temporada con el Básquet Coruña en Primera FEB, el montenegrino promedió 9,3 puntos, 3,9 rebotes y 2,1 asistencias en los veinte partidos que disputó. EFE

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