Paula Badosa logra ante Lamens su primera victoria desde abril

Redacción deportes, 16 jun (EFE).- La española Paula Badosa, invitada en el torneo de Berlín, que se disputa sobre hierba, ganó su primer partido en dos meses al imponerse a la neerlandesa Suzan Lamens (6-3 y 6-2) y accedió a la segunda ronda.

La española, acertada en el saque -ocho directos- rompió su mala racha y superó un primer tramo ante una rival procedente de la fase previa que ocupa el puesto 134 del ránking WTA.

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Tardó 74 minutos Paula Badosa en resolver el choque en su segundo partido sobre hierba en la presente temporada después del de Hertogenbosch donde cayó frente a la ucraniana Daria Snigur en la primera ronda igual que le sucedió en los torneos anteriores de Linz, Stuttgart y Madrid, en tierra batida. Paula Badosa no ganaba un encuentro desde que se impuso a la griega Maria Sakkariel pasado 1 de abril en la tercera ronda de Charleston.

La española se enfrentará en segunda ronda a Coco Gauff, quinta cabeza de serie, en busca de los cuartos de final. EFE